Ένα διπλωματικό θρίλερ μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με έντονη κινητικότητα, αλληλοκατηγορίες και σενάρια τόσο πολέμου όσο και συμφωνίας. Οι δύο πλευρές φαίνεται να κινούνται ταυτόχρονα σε επίπεδο διαπραγματεύσεων αλλά και στρατιωτικών προετοιμασιών. Σύμφωνα με τους Financial Times, που επικαλούνται διαμεσολαβητές, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη βρίσκονται κοντά σε παράταση της εκεχειρίας κατά 60 ημέρες.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι έχει σημειωθεί «κάποια πρόοδος» στις συνομιλίες με το Ιράν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων ανακοινώσεων μέσα στις επόμενες ημέρες. Όπως ανέφερε από το Νέο Δελχί, η αμερικανική πλευρά συνεχίζει να παρακολουθεί τις εξελίξεις «σε πραγματικό χρόνο» και δεν αποκλείει σύντομα νέα ενημέρωση.

Την ίδια στιγμή, η Τεχεράνη διατηρεί σκληρή ρητορική. Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ υπογράμμισε ότι η διαδικασία είναι μακρά και πως η «εχθρότητα» των ΗΠΑ δεν επιτρέπει γρήγορα αποτελέσματα. Όπως είπε, οι δύο πλευρές βρίσκονται «πολύ μακριά και ταυτόχρονα πολύ κοντά» σε μια συμφωνία, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι αλλάζει συνεχώς θέσεις.

Διαμεσολάβηση και παρασκηνιακές επαφές

Η ιρανική πλευρά υποστηρίζει ότι επικεντρώνεται στην οριστικοποίηση μνημονίου κατανόησης μέσω συνομιλιών με τις ΗΠΑ, με μεσολάβηση του Πακιστάν. Παράλληλα, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι έλαβε μήνυμα από τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών πως η Τεχεράνη δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τη στήριξή της προς την οργάνωση.

Επίσης, ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ επανέλαβε ότι κρίσιμα ζητήματα, όπως τα Στενά του Ορμούζ, αφορούν αποκλειστικά τις παράκτιες χώρες της περιοχής. Χαρακτήρισε «πειρατεία» τον ναυτικό αποκλεισμό της Ουάσιγκτον και τόνισε ότι η προτεραιότητα της Τεχεράνης παραμένει ο τερματισμός των πολέμων, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

Στο παρασκήνιο, υψηλόβαθμες επαφές συνεχίζονται. Ο αρχηγός των πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων συναντήθηκε στην Τεχεράνη με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, σε μια περίοδο έντονης διπλωματικής κινητικότητας και προσπαθειών αποκλιμάκωσης της έντασης.

Εντεινόμενη ανησυχία για στρατιωτική σύγκρουση

Το κλίμα, ωστόσο, επιβαρύνεται από τα σενάρια πολεμικής αναμέτρησης. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν προετοιμασίες για πιθανούς νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι ενδεχόμενη επανέναρξη σύγκρουσης θα έχει «συντριπτικές συνέπειες».

Ο Νταν Σκαβίνο, επί χρόνια σύμβουλος του Τραμπ και αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, δημοσίευσε βίντεο με βομβαρδιστικό stealth B-2. Την τελευταία φορά που είχε αναρτήσει ανάλογο βίντεο, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ είχαν επιτεθεί στο Ιράν την επόμενη ημέρα. Παράλληλα, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ «κρατά στο σκοτάδι» το Τελ Αβίβ, ενώ σύμφωνα με το CBS News, βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμασίες για πιθανούς νέους βομβαρδισμούς μέσα στο Σαββατοκύριακο.