Ανάμεσα στη νότια άκρη της Ευρώπης και τη βόρεια Αφρική εκτείνεται ένα από τα πιο στρατηγικά θαλάσσια περάσματα του πλανήτη: το στενό του Γιβραλτάρ. Από την αρχαιότητα έως σήμερα, κάθε πλοίο που θέλει να περάσει από τη Μεσόγειο στον Ατλαντικό – ή αντίστροφα – είναι υποχρεωμένο να διασχίσει αυτό το στενό σημείο.

Στη σύγχρονη εποχή, το πέρασμα αυτό συχνά συγκρίνεται με το στενό του Ορμούζ, λόγω της καθοριστικής σημασίας του για το παγκόσμιο εμπόριο και τις θαλάσσιες μεταφορές. Κάτω όμως από τα νερά του Γιβραλτάρ, κρύβεται ένα ακόμη μυστικό: ένα τεράστιο «νεκροταφείο πλοίων» που αποκαλύπτει τη μακραίωνη ιστορία της περιοχής.

Η εντυπωσιακή ανακάλυψη των Ισπανών αρχαιολόγων

Ισπανοί αρχαιολόγοι ανακοίνωσαν τον εντοπισμό 151 υποθαλάσσιων αρχαιολογικών θέσεων – εκ των οποίων οι 124 είναι ναυάγια – μέσα σε μια περιοχή μόλις 75 τετραγωνικών χιλιομέτρων στον Κόλπο του Αλχεθίρας, γνωστό και ως Κόλπο του Γιβραλτάρ.

Η ανακάλυψη εντυπωσιάζει όχι μόνο για τον αριθμό των ναυαγίων, αλλά και γιατί επιβεβαιώνει τη διαχρονική σημασία του κόλπου ως εμπορικού και στρατιωτικού κόμβου για περισσότερα από 2.500 χρόνια.

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 2020 και 2023, αποκαλύπτοντας ίχνη από διαφορετικές εποχές και πολιτισμούς: από την καρχηδονιακή περίοδο και τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, έως τον Μεσαίωνα, τους Ναπολεόντειους Πολέμους και τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Από την αρχαιότητα έως τον 20ό αιώνα

Το παλαιότερο ναυάγιο που εντοπίστηκε χρονολογείται στον 5ο αιώνα π.Χ. και, σύμφωνα με τους ερευνητές, ανήκε σε πλοίο των Καρχηδονίων που μετέφερε garum – τη διάσημη σάλτσα ψαριού της αρχαιότητας – από την περιοχή του σημερινού Κάδιθ προς άλλες περιοχές της Μεσογείου.

Ανάμεσα στα ευρήματα των νεότερων εποχών ξεχωρίζουν ναυάγια που συνδέονται με τους Ναπολεόντειους Πολέμους, όταν το Γιβραλτάρ αποτέλεσε σημείο αντιπαράθεσης ανάμεσα στη Γαλλία, τη Βρετανία και άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις.

Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης τα υπολείμματα ενός ιταλικού υποβρυχίου τύπου “Maiale”, που χρησιμοποιήθηκε από το ιταλικό ναυτικό σε επιχειρήσεις κατά του βρετανικού στόλου στο Γιβραλτάρ κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο κόλπος ως «λιμάνι του στενού»

Η γεωγραφική θέση του Κόλπου του Γιβραλτάρ εξηγεί τη συγκέντρωση τόσων ναυαγίων. Για αιώνες λειτουργούσε ως «λιμάνι του στενού», όπου τα πλοία αγκυροβολούσαν περιμένοντας ευνοϊκότερες καιρικές συνθήκες πριν συνεχίσουν το ταξίδι τους.

Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, χιλιάδες εμπορικά, πολεμικά και μεταφορικά πλοία έχουν περάσει από εκεί, αφήνοντας πίσω τους ένα εκτενές υποθαλάσσιο αρχείο συγκρούσεων, καταιγίδων και ναυμαχιών.

Η συμβολή της τεχνολογίας στις νέες ανακαλύψεις

Μέχρι πρόσφατα, οι επιστήμονες γνώριζαν ελάχιστα για τον βυθό της περιοχής. Πριν από το 2019, μόλις τέσσερις υποθαλάσσιες αρχαιολογικές θέσεις ήταν γνωστές και μόνο μία είχε ταυτοποιηθεί ως ναυάγιο.

Η πρόοδος ήρθε με τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών. Οι ερευνητές αξιοποίησαν πολυδεσμικά ηχοβολιστικά συστήματα που χαρτογραφούν τον βυθό σε τρεις διαστάσεις και μαγνητόμετρα που εντοπίζουν μεταλλικά αντικείμενα κάτω από την άμμο.

Στη συνέχεια, δύτες κατέγραψαν φωτογραφικά τα ευρήματα και δημιούργησαν ψηφιακά μοντέλα, επιτρέποντας ακριβέστερη τεκμηρίωση των ναυαγίων.

Κλιματική αλλαγή και νέες προκλήσεις

Ένας ακόμη παράγοντας που συμβάλλει στην αποκάλυψη νέων ναυαγίων είναι η κλιματική αλλαγή. Η μεταβολή των θαλάσσιων ρευμάτων και η μετακίνηση των ιζημάτων αποκαλύπτουν σταδιακά πλοία που ήταν θαμμένα επί αιώνες.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι αυτή η εξέλιξη έχει διττό χαρακτήρα: βοηθά στην ανακάλυψη νέων ευρημάτων, αλλά ταυτόχρονα τα καθιστά πιο ευάλωτα σε ζημιές από μεγάλα πλοία και ανθρώπινες δραστηριότητες.

Το μέλλον των ερευνών

Μέχρι σήμερα, οι αρχαιολόγοι έχουν εξετάσει μόνο τα πρώτα δέκα μέτρα βάθους, ενώ ο Κόλπος του Γιβραλτάρ φτάνει έως και τα 400 μέτρα. Έτσι, τα 124 ναυάγια που έχουν εντοπιστεί ενδέχεται να αποτελούν μόνο ένα μικρό δείγμα όσων κρύβονται ακόμη κάτω από το νερό.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, σε μεγαλύτερα βάθη μπορεί να υπάρχουν ακόμη και κατάλοιπα από προϊστορικούς οικισμούς, καθώς οι ακτές της Παλαιολιθικής εποχής βρίσκονται σήμερα βυθισμένες κάτω από τη θάλασσα.