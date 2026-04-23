Μία 19χρονη τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια καυγά που είχε με συνομήλική χθες το βράδυ, Τετάρτη 22 Απριλίου, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 21:00, στην οδό Ελ. Βενιζέλου, οι δύο 19χρονες διαπληκτίστηκαν, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτίας, και πάνω στην ένταση η μία έσπρωξε την άλλη με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε τζαμαρία καταστήματος.

Η 19χρονη τραυματίστηκε στο κεφάλι και διακομίστηκε αρχικά στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας και στη συνέχεια στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται με βαριά τραύματα αλλά εκτός κινδύνου.