Ευελιξία, ευχρηστία, η εναρμόνιση όλων των νομικών και τεχνικών ιδιαιτεροτήτων των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η δυνατότητα χρήσης από όλες τις ηλικιακές ομάδες, αποτέλεσαν ορισμένες από τις βασικές προκλήσεις που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι φορείς που συμμετέχουν στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού ψηφιακού πορτοφολιού του πολίτη. Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλα ψηφιακά έργα που θα διευκολύνουν ακόμη περισσότερο τις συναλλαγές των Ελλήνων πολιτών με το Δημόσιο. Η ενδιαφέρουσα διεξήχθη στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιείται στους Δελφούς στις 22- 25 Απριλίου.

Ο Mark Palmer Vice President Government Solutions Visa Europe δήλωσε: «Το ψηφιακό πορτοφόλι του πολίτη αναδεικνύεται ως μια θεμελιώδης ψηφιακή δημόσια υποδομή, συνδυάζοντας την ψηφιακή ταυτότητα, τις πληρωμές και το ευρύτερο οικοσύστημα σε ένα ενιαίο, αξιόπιστο περιβάλλον. Η επιτυχία του, ωστόσο, δεν καθορίζεται μόνο από την τεχνολογία, αλλά από το πόσο ομαλά ενσωματώνεται στην καθημερινότητα των πολιτών. Οι πληρωμές διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προώθηση αυτής της υιοθέτησης.

Όταν συνδυάζονται με αξιόπιστη ταυτότητα, μετατρέπουν το πορτοφόλι σε ένα εργαλείο καθημερινής χρήσης, επιτρέποντας στους πολίτες να λαμβάνουν μισθούς και επιδόματα, να πληρώνουν υποχρεώσεις προς το Δημόσιο και να συναλλάσσονται με επιχειρήσεις ή μεταξύ τους. Κάθε συναλλαγή ενισχύει τη χρήση και οικοδομεί εμπιστοσύνη. Αυτή η εμπιστοσύνη βασίζεται σε σαφές πλαίσιο διακυβέρνησης, ισχυρή προστασία της ιδιωτικότητας και διαλειτουργικότητα μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σε συνδυασμό με μια ισορροπία μεταξύ ασφάλειας και ευκολίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Visa δεσμεύεται να υποστηρίξει αυτή τη μετάβαση, προσφέροντας δοκιμασμένες και ανθεκτικές υποδομές πληρωμών, ισχυρές δυνατότητες ασφάλειας και πρόληψης απάτης, καθώς και εμπειρία λειτουργίας σε υψηλό επίπεδο, συμβάλλοντας ώστε οι κυβερνήσεις να παρέχουν ψηφιακές υπηρεσίες που είναι ασφαλείς εξ αρχής και αποτελεσματικές στην πράξη»

Από την πλευρά του, ο Aλέξανδρος Μάνος, Εμπορικός Διευθυντής της Netcompany ανέφερε ότι τα πιο βασικά στοιχεία στη διαχείριση των ψηφιακών πορτοφολιών είναι η ευελιξία και η ευχρηστία, καθώς χρησιμοποιούνται σε καθημερινές συναλλαγές, ενώ θα πρέπει να είναι προσβάσιμα και λειτουργικά για όλους, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, ή εθνικότητας.

Με την Netcompany να εργάζεται ήδη για το project αυτό την τελευταία πενταετία, υπογράμμισε ότι επρόκειτο για μια διαδικασία με προκλήσεις, καθώς έπρεπε να οριστεί με σαφήνεια το νομικό και τεχνικό της πλαίσιο. Δεδομένου ότι το έργο αφορά το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ομάδα της εταιρείας κλήθηκε να εργαστεί με δεδομένα και τεχνικά πρότυπα από 27 διαφορετικά κράτη-μέλη, τα οποία παρουσιάζουν μεταξύ τους σημαντικές αποκλίσεις. Ωστόσο, η μεγαλύτερη πρόσκληση, όπως επισήμανε, η διαμόρφωση ενός κοινού πυρήνα για το έργο, αποδεκτού από όλους τους φορείς, ο οποίος θα είναι ευέλικτος για όλους τους stakeholders, και θα μπορεί να εξυπηρετήσει, παράλληλα, καθημερινές εργασίες σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Στη σημασία της χρησιμότητας και τη διασύνδεσης του ψηφιακού πορτοφολιού με την καθημερινότητα στάθηκε ο Δημήτριος Γιάντσης, Γενικός Διευθυντής Έργων της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Όπως σημείωσε το ψηφιακό πορτοφόλι αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο, το οποίο έχει επιτυχία, ωστόσο καθοριστικής σημασίας για τη διατήρηση και ενίσχυση της δημοφιλίας του είναι η ένταξή του στην καθημερινή πρακτική των πολιτών, τόσο στις συναλλαγές με το Δημόσιο όσο και με τις τράπεζες, με στόχο τη σταδιακή οικοδόμηση εμπιστοσύνης.

Πέρα του ψηφιακού πορτοφολιού, όμως, μέσω της Κοινωνίας της Πληροφορίες βρίσκονται σε εξέλιξη έργα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των δικαστηρίων, μέσω της online σύνδεσής τους και ψηφιακά έργα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ο κ. Γιάντσης έκανε λόγο για ένα επικείμενο έργο-ομπρέλα με βάση το CRM μέσω του οποίου ο πολίτης θα μπορεί να παρακολουθεί online τις συναλλαγές του με το Δημόσιο, ανεξάρτητα αν τις έχει ξεκινήσει από το gov ή από ΚΕΠ. Κατά τον ίδιο, όλη αυτή η διαδικασία χρειάζεται έργα διαλειτουργικότητας και ψηφιοποίησης και κυρίως επικοινωνία με τον πολίτη.

Για το ψηφιακό πορτοφόλι ως μια επιλογή στην οποία οι πολίτες θα επιστρέφουν διαρκών, αναφέρθηκε στην τοποθέτησή του, ο Θάνος Βαριάς, Partner, Cognity SA, επισημαίνοντας ότι οι μεγαλύτερες προκλήσεις στη δημιουργία του αφορούσαν τον τρόπο λειτουργίας του στις επιχειρήσεις, τη διασύνδεσή του με τους πολίτες, την ασφάλεια, την ευελιξία, καθώς και τη συμβατότητά του με τα ευρωπαϊκά τεχνολογικά πρότυπα. Όπως ανέφερε, έπρεπε να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο που να λειτουργεί σε διαφορετικές καταστάσεις και παράλληλα να εξελίσσεται συνεχώς, παρέχοντας νέες υπηρεσίες όπως η επικοινωνία μέσω μηνυμάτων.

Πρόσθεσε, δε, ότι οι πολίτες χρησιμοποιούν το ψηφιακό πορτοφόλι για να κάνουν πιο εύκολες τις συναλλαγές τους για υπηρεσίες που επιθυμούν κυρίως σε προσωπικό επίπεδο, ωστόσο, τόνισε ότι είναι απαραίτητη η δημιουργία εμπιστοσύνης και από την πλευρά των επιχειρήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο τόνισε πως μπορεί να βοηθήσει το σύνολο των δεδομένων που έχουν ήδη συγκεντρωθεί τα προηγούμενα χρόνια από την πολιτεία και τους φορείς που εργάστηκαν για το project.

Τη συζήτηση συντόνισε ο Δημήτρης Ελαφρόπουλος, Data Journalist στην εφημερίδα «To Βήμα».