Ζήτημα κομματικής πειθαρχίας δεν είχε τεθεί, επί της ουσίας όμως η διασφάλισή της επιδιώχθηκε στις εντατικές παρασκηνιακές επαφές πρωθυπουργικών συνεργατών και βουλευτών – ακόμα και σε τηλεφωνήματα του Κυριάκου Μητσοτάκη – με το επιχείρημα ότι δεν πρέπει να δοθεί ούτε «λάθος μήνυμα» στους πολίτες για ένα σκάνδαλο που έχει προκαλέσει ήδη πολιτικό κόστος στη ΝΔ ούτε περιθώρια στην αντιπολίτευση να επιτεθεί για «συγκάλυψη».

Το μασάζ σε διαφωνούντες ή προβληματισμένους γαλάζιους απέδωσε και, όπως διαφαινόταν τελευταία, το Μέγαρο Μαξίμου απέφυγε τον κίνδυνο μιας ευρείας «ανταρσίας», κατά την ονομαστική ψηφοφορία επί των αιτημάτων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για άρση ασυλίας 13 κυβερνητικών βουλευτών που αναφέρονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη γενική εικόνα το Μαξίμου ανακουφίστηκε καθώς πέρασε τον κάβο της κρίσιμης κοινοβουλευτικής διαδικασίας με τρεις διαφοροποιήσεις (αποχές), που, αν ήταν περισσότερες και ακόμα χειρότερα αν εκφράζονταν με άλλο τρόπο, δηλαδή με καταψήφιση, θα απαιτούνταν έκτακτο επικοινωνιακό damage control από τα κεντρικά.

Η ηρεμία ωστόσο είναι φαινομενική. Διότι το βαρύ κλίμα στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας δεν έχει εκτονωθεί – το αντίθετο μαρτυρά όσα εξακολουθούν να λέγονται στο νεοδημοκρατικό παρασκήνιο.

Κάποιοι αισθάνονται «αδειασμένοι», πολλοί διαπιστώνουν προβλήματα συντονισμού στον κεντρικό μηχανισμό και ορισμένοι κριτικάρουν πρόσωπα και θέσεις, επιβεβαιώνοντας τη ψυχική απόστασή τους από την κυβερνητική έδρα. Και πλέον στις συζητήσεις των νεοδημοκρατών εντάσσεται η προοπτική να καταστούν κατηγορούμενοι βουλευτές για τους οποίους δεν θα αρχειοθετηθεί η υπόθεσή τους στον δρόμο για τις εκλογές.

Οι εσωκομματικές αντοχές, άρα, θα δοκιμαστούν εκ νέου στα επόμενα στάδια: στην κλειστή συνεδρίαση της γαλάζιας ΚΟ υπό τον Μητσοτάκη την επόμενη Πέμπτη ή και, θεωρητικώς, σε ενδεχόμενη νέα ψηφοφορία για άρσεις ασυλίας από τη στιγμή που προκύψουν αιτήματα στις αναμενόμενες δικογραφίες. Τη δική του βαρύτητα έχει το γεγονός ότι ήδη οι 13 εμφανίστηκαν με κοινές θέσεις και μεταξύ άλλων τόνισαν ότι δεν αιτήθηκαν τίποτα παράνομο, ενώ αναφέρθηκαν με έμφαση στις σχέσεις εμπιστοσύνης του βουλευτή με τους ψηφοφόρους στις εκλογικές περιφέρειές τους.