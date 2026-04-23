Απρόοπτα προβλήματα προέκυψαν στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς οι Έντερ Μιλιτάο και Αρντά Γκιουλέρ τέθηκαν εκτός δράσης λόγω τραυματισμών και δύσκολα θα προλάβουν να αγωνιστούν ξανά μέσα στη φετινή σεζόν.
Η ισπανική ομάδα ενημέρωσε επίσημα πως και οι δύο ποδοσφαιριστές αντιμετωπίζουν μυϊκά προβλήματα, τα οποία απαιτούν αποκατάσταση τις επόμενες εβδομάδες.
🚨 OFFICIAL: Arda Güler’s season with Real Madrid is also almost over after suffering muscle injury in the biceps femoris ❌🤕
Arda will focus on returning for the World Cup 2026 🇹🇷
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 23, 2026
Ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός υπέστη τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού ποδιού και ξεκινά άμεσα θεραπεία, με τον χρόνο επιστροφής του να εξαρτάται από την πορεία της ανάρρωσής του.
🚨 OFFICIAL: Éder Militão’s season with Real Madrid is almost over after suffering muscle injury in the biceps femoris ❌🤕
Militão will focus on returning for the World Cup 2026 🇧🇷
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 23, 2026
Παρόμοιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και ο Τούρκος μεσοεπιθετικός, καθώς οι εξετάσεις έδειξαν επίσης κάκωση στον οπίσθιο μηριαίο μυ.
Η συμμετοχή αμφότερων στο επόμενο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μπέτις θεωρείται αδύνατη, ενώ ανοιχτό παραμένει το αν θα προλάβουν το μεγάλο ντέρμπι της La Liga απέναντι στην Μπαρτσελόνα στις 10 Μαΐου.