Απρόοπτα προβλήματα προέκυψαν στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς οι Έντερ Μιλιτάο και Αρντά Γκιουλέρ τέθηκαν εκτός δράσης λόγω τραυματισμών και δύσκολα θα προλάβουν να αγωνιστούν ξανά μέσα στη φετινή σεζόν.

Η ισπανική ομάδα ενημέρωσε επίσημα πως και οι δύο ποδοσφαιριστές αντιμετωπίζουν μυϊκά προβλήματα, τα οποία απαιτούν αποκατάσταση τις επόμενες εβδομάδες.

🚨 OFFICIAL: Arda Güler’s season with Real Madrid is also almost over after suffering muscle injury in the biceps femoris ❌🤕 Arda will focus on returning for the World Cup 2026 🇹🇷 pic.twitter.com/pDmqzEjgBW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 23, 2026

Ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός υπέστη τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού ποδιού και ξεκινά άμεσα θεραπεία, με τον χρόνο επιστροφής του να εξαρτάται από την πορεία της ανάρρωσής του.

🚨 OFFICIAL: Éder Militão’s season with Real Madrid is almost over after suffering muscle injury in the biceps femoris ❌🤕 Militão will focus on returning for the World Cup 2026 🇧🇷 pic.twitter.com/cDxSASLIKf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 23, 2026

Παρόμοιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και ο Τούρκος μεσοεπιθετικός, καθώς οι εξετάσεις έδειξαν επίσης κάκωση στον οπίσθιο μηριαίο μυ.

Η συμμετοχή αμφότερων στο επόμενο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μπέτις θεωρείται αδύνατη, ενώ ανοιχτό παραμένει το αν θα προλάβουν το μεγάλο ντέρμπι της La Liga απέναντι στην Μπαρτσελόνα στις 10 Μαΐου.