Τρομερός ο συγχρονισμός, τόσο απόλυτος που θα μπορούσε μέχρι και να έχει σχεδιαστεί. Αν κάποιος είχε μπροστά του δύο οθόνες, θα μπορούσε να διαπιστώσει πως την ώρα που ο Κώστας Αχ. Καραμανλής άρχιζε να μιλάει στο βήμα της Ολομέλειας για την άρση της ασυλίας του, άρχιζε και η μετάδοση των ανακοινώσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα επιδόματα. Οι δύο πλευρές της κυβέρνησης, την ίδια ώρα, η μια δίπλα στην άλλη – επιτρέποντας στον γαλάζιο ψηφοφόρο να διαλέξει τη συμφέρουσα. Η άλλη όμως είναι αυτή που πάντα φτάνει μέχρι την κάλπη. Με αυτή, στο τέλος, αναμετρούνται όλοι.

Κούκος μόνος

Στην παρουσίαση του βιβλίου του Λεωνίδα Μακρή για τον Γιάννη Μπουτάρη έδωσαν το «παρών» πολλά στελέχη και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Eνας μόνο όμως από τη Νέα Αριστερά: ο Οζγκιούρ Φερχάτ, βουλευτής Ροδόπης. Ο οποίος λειτουργεί και κινείται αθόρυβα, και κυρίως με βάση τους κανόνες ένταξης στο νέο εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού, τον οποίο είχε έρθει να ακούσει: τα πρόσωπα είναι ευπρόσδεκτα, όχι οι συλλογικότητες. Ο Φερχάτ, πέρα από τις καλές διαπροσωπικές σχέσεις που έχει στην Αμαλίας, είναι το πρόσωπο που έβαψε τη Ροδόπη ροζ το 2023 και ήταν η μοναδική περιφέρεια στην οποία ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να κερδίσει την πρωτιά.

Σε ετοιμότητα

Η άβολη κατάσταση που εκτυλίσσεται στον ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με το κόμμα Τσίπρα γίνεται κάθε μέρα και χειρότερη. Χωρίς καν να έχει ιδρυθεί κάτι νέο, δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσαν ήδη τη διάθεση να συμπαραταχθούν με τον Αλέξη Τσίπρα: «Εγώ θα είμαι με τον Τσίπρα, είτε έτσι είτε αλλιώς» ανέφερε ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος (9,84) από την Πάτρα. «Κάτι πρέπει να γίνει, ή θα πάει σε αυτοδιάλυση ή σε προσχώρηση» τόνισε για την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Νωρίτερα, ο Συμεών Κεδίκογλου το είχε πάει ένα βήμα παραπέρα: «Είναι λίγο πρόωρο από πλευράς θεσμικότητας, αλλά (…) να μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας. Ναι, είμαι έτοιμος να το κάνω» (Παραπολιτικά FM).

Φρέσκα πρόσωπα

Δεν είναι όμως αυτοί οι πρώτοι τους οποίους θέλει να δείξει ο Τσίπρας, μάλλον το αντίθετο. Φρέσκα πρόσωπα θέλει – και σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η εκδήλωση της πρωτοβουλίας αυτοοργάνωσης Θεσσαλονίκης με τίτλο «Unmute Now: Οι νέοι μιλούν για όσα τους προβληματίζουν στη δική τους γλώσσα», στην οποία θα παρουσιαστούν και προτάσεις του Ινστιτούτου για «τη δημόσια υγεία και εκπαίδευση, το brain drain, τις καθημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές που στην πλειονότητά τους εργάζονται, η AI, το περιβάλλον, το πώς είναι να δουλεύεις delivery, τον πολιτισμό, την αναπηρία, τον αθλητισμό και τη διαπολιτισμικότητα». Θέματα δηλαδή που αφορούν τη νεότερη γενιά.

Απορία

Πώς οι «δεκάδες αντάρτες» της ΝΔ γίνονται τρεις μέσα σε λίγες μέρες;