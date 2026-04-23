Με την εξέταση του πρώτου ιατροδικαστή Νίκου Καλόγρηα συνεχίστηκε σήμερα ενώπιον του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας η δίκη για την υπόθεση του θανάτου του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ Σήφη Βαλυράκη, με κατηγορούμενους για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση δύο ψαράδες της περιοχής.

Ο μάρτυρας, ο οποίος μαζί με τη συνάδελφό του Χριστίνα Τσάκωνα είχαν διενεργήσει τις ιατροδικαστικές εξετάσεις κατέθεσε στο δικαστήριο ότι Σήφης Βαλυράκης θα κατέληγε, ακόμη κι αν δεν είχε πέσει στο νερό, εξαιτίας δύο θανατηφόρων τραυμάτων.

Με βάση τα ευρήματα πρόσθεσε ότι η σορός έφερε κρανιοεγκεφαλικές και άλλες κακώσεις που είχαν προκληθεί από δύο τρόπους. Από “θλον και τέμνον όργανο” , καθώς και άλλα τραύματα από “θλον και αμβλύ όργανο” τα όποια θα μπορούσαν να είναι αποτέλεσμα είτε πλήξης είτε πρόσκρουσης.

Όπως τόνισε , όσον αφορά την πρώτη κατηγορία , το όργανο που προκάλεσε τις κακώσεις, θα μπορούσε να είναι η προπέλα σκάφους, χωρίς ωστόσο να μπορεί να το πιστοποιήσει με σιγουριά.

Σε ερώτηση του Εισαγγελέα της έδρας αν κάποια εκ των οκτώ τραυμάτων ήταν θανατηφόρα, ο κ. Καλόγρηας απάντησε, δείχνοντας στο δικαστήριο σχετική φωτογραφία.

Μάρτυρας: Το σημείο 6 και το σημείο 9 ήταν θλαστικά χτυπήματα θανατηφόρα διότι είναι διατομές στην σφαγίτιδα φλέβα και στην καρωτίδα.

Εισαγγελέας: Θα επέρχονταν από αυτά θάνατος αν δεν είχε πέσει το θύμα στο νερό;

Μάρτυρας: Ναι θα είχαμε θάνατο εξαιτίας των δύο αυτών κακώσεων

Εισαγγελέας: θλον και τέμνον όργανο μπορεί να είναι η προπέλα σκάφους;

Μάρτυρας: Μπορεί αλλά δεν μπορώ να το ξέρω.

Η πλευρά της οικογένειας του ιδρυτικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ υπέβαλε πολλές ερωτήσεις στον ιατροδικαστή ώστε να αποσαφηνιστεί αν τα τραύματα που έφερε η σορός θα μπορούσαν να σχετίζονται με χτυπήματα που δέχθηκε το θύμα από τους κατηγορούμενους.

Υποστήριξη της Κατηγορίας: Κάποια από τα τραύματα θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζάλη και να πέσει στην θάλασσα;

Μάρτυρας: Ναι εντοπίζονται δύο που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζάλη.

Από την πλευρά της η συνάδελφός του κ. Τσάκωνα η οποία είχε κληθεί να καταθέσει στη δίκη απέστειλε επιστολή, στην οποία δήλωσε ότι έχει τεθεί σε αργία και δεν εκτελεί καθήκοντα. Ωστόσο, τόσο η Υποστήριξη της Κατηγορίας όσο και η Υπεράσπιση είπαν στο δικαστήριο ότι η υπηρεσιακή της κατάσταση δεν την εμποδίζει να προσέλθει να καταθέσει, με τον πρόεδρο να αναφέρει “θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε”.

Η δίκη συνεχίζεται την επόμενη εβδομάδα με καταθέσεις μαρτύρων.