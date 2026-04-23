Στον νέο ανανεωμένο «οδηγό υπεύθυνης κατανάλωσης ψαρικών» που δημιούργησε το WWF Ελλάς και είναι διαθέσιμος δωρεάν διαδικτυακά στο fishguide.wwf.gr περιλαμβάνονται 108 είδη ψαριών και θαλασσινών που φτάνουν στο πιάτο μας. Πρόκειται για ένα εύχρηστο εργαλείο που σκοπό έχει να βοηθήσει όσους καταναλώνουν ψάρια και θαλασσινά να κάνουν πιο βιώσιμες επιλογές, συμβάλλοντας παράλληλα και στην προστασία των θαλασσών μας. Γιατί είναι απαραίτητο; Και δύο μόνο στοιχεία θα ήταν αρκετά να απαντήσουν: αφενός το 58% των αξιολογημένων ιχθυαλιευμάτων στη Μεσόγειο είναι υπεραλιευμένο, αφετέρου οι πληθυσμοί πολλών εμπορικών ειδών μειώνονται, ενώ καταγράφεται χαμηλότερη αναπαραγωγική ικανότητά τους.

Ο νέος οδηγός

Με σύνθημα «Μην τσιμπάς, διάλεξε σωστά!», ο νέος οδηγός καταγράφει τα ψάρια και τα θαλασσινά χωρισμένα σε τέσσερις κατηγορίες: μεσογειακά είδη, ξενικά, υδατοκαλλιέργειας και εισαγόμενα – οι δύο μεσαίες δεν υπήρχαν στον προηγούμενο οδηγό που κυκλοφόρησε περίπου 10 χρόνια πριν.

Τα νέα δεδομένα, όμως, έκαναν απαραίτητη την καταγραφή τους και ιδιαίτερα των ξενικών ειδών που εντοπίζονται όλο και συχνότερα στις ελληνικές θάλασσες – για τα οποία, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, το 49% των ελλήνων καταναλωτών δεν γνωρίζει τίποτα… Με δεδομένο ότι αποτελούν χωροκατακτητικά είδη και προκαλούν προβλήματα όχι μόνο στο θαλάσσιο περιβάλλον αλλά και στους ψαράδες, η κατανάλωσή τους αποτελεί πλέον κομβικό σημείο για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή αλλά και την προστασία της βιοποικιλότητας. Δεν είναι, όμως, όλα κατάλληλα για κατανάλωση. Στον οδηγό υπάρχουν πληροφορίες για δεκατρία από εκείνα που είναι κατάλληλα – αλλά και νοστιμότατα με εξαιρετικές διατροφικές ιδιότητες (π.χ. ο σαρδελόγαυρος, που μπορεί να τον βρει κανείς στην αγορά και ως γαύρο της Πάρου).

Πλήρες προφίλ

Εκτός από τις γενικές πληροφορίες, στο προφίλ του κάθε ψαριού υπάρχουν πρακτικές συμβουλές για την εποχικότητά του. Με δεδομένο, επίσης, ότι το μέγεθος ενός ψαριού υποδηλώνει την ηλικία του και εάν έχει αναπαραχθεί έστω και μία φορά, στον οδηγό περιλαμβάνονται και πληροφορίες σχετικά με το ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος που κάθε είδος πρέπει να έχει βάσει νόμου προκειμένου να καταναλωθεί, αλλά και σχετικά με το μέγεθος της πρώτης γεννητικής του ωρίμασης. Ετσι οι καταναλωτές έχουν όλη την πληροφορία στα χέρια τους για να κάνουν πιο υπεύθυνες επιλογές. Ενα μεγάλο ατού του οδηγού, επίσης, είναι οι αναλυτικοί πίνακες με πληροφορίες για τα θρεπτικά συστατικά (πρωτεΐνες, ω-3 λιπαρά, ενέργεια, βιταμίνες κ.λπ.) που συνοδεύουν κάθε προφίλ. Θα βρείτε επίσης συγκεντρωμένες και πολλές ψαροσυνταγές (ελληνικές από τον Ηλία Μαμαλάκη και τον Γιώργο Τσούλη αλλά και από όλη τη Μεσόγειο) καθώς και ερωτήσεις και απαντήσεις για το θέμα.

Να σημειωθεί ότι για την ανανέωση του οδηγού το WWF Ελλάς έχει συνεργαστεί με το ΕΛΚΕΘΕ, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και τον Δαυίδ Κουτσογιαννόπουλο, ο οποίος εικονογράφησε εξαιρετικά κάθε ψάρι.

Το προτιμούν οι μεγαλύτερες ηλικίες

Για την ανανέωση του Fish Guide, το WWF Ελλάς υλοποίησε πανελλαδική έρευνα γνώμης σχετικά με την αγορά ψαρικών και θαλασσινών στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού αναγνωρίζει τη διατροφική αξία και τη νοστιμιά τους – στην 3η θέση έπειτα από φρούτα και λαχανικά –, ενώ το 55% καταναλώνει ψάρια/θαλασσινά μία φορά την εβδομάδα (το ποσοστό φθάνει το 70% στις ηλικίες άνω των 65). Αντιθέτως, η κατανάλωση ψαριών/θαλασσινών στις νέες και στους νέους είναι περιορισμένη. Επιπλέον, περίπου 6 στους 10 ενδιαφέρονται ή προβληματίζονται για το θέμα της υπεύθυνης κατανάλωσης ψαριών, ενώ η μέση δαπάνη για αγορά ψαριών ανά νοικοκυριό τον μήνα φτάνει τα 67 ευρώ.