Η ακρίβεια στα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης έχει εξελιχθεί, μετά από τρία δύσκολα χρόνια, σε ζήτημα επιβίωσης για χιλιάδες νοικοκυριά. Ο μισθός και η σύνταξη δεν φτάνουν πια για να καλύψουν τον μήνα, καθώς οι τιμές βασικών αγαθών ανεβαίνουν συνεχώς.

Το καθημερινό τραπέζι έχει αλλάξει δραματικά. Τα βασικά προϊόντα διατροφής έχουν μετατραπεί σε είδη πολυτελείας, με αποτέλεσμα πολλοί καταναλωτές να τα αποφεύγουν.

Στα «ύψη» οι τιμές σε ψάρια και θαλασσινά

Οι τιμές σε ψάρια και θαλασσινά κυριολεκτικά ζαλίζουν όσους πλησιάζουν τον πάγκο της ιχθυαγοράς. Ενδεικτικά:

– Μπαρμπούνια: 28,90€/κιλό

– Μπακαλιάρος: 24,90€/κιλό

– Καλαμάρια: 23€/κιλό

– Κουτσομούρες: 19,90€/κιλό

– Γαρίδες: 17€/κιλό

– Μαρίδα: 12,80€/κιλό

– Γαύρος: 8,90€/κιλό

– Σαρδέλες: 7,90€/κιλό

Απλησίαστο το κρέας

Το κρέας έχει γίνει πλέον είδος πολυτελείας για πολλά ελληνικά νοικοκυριά. Οι τιμές έχουν εκτοξευθεί, καθιστώντας δύσκολη την αγορά του ακόμη και σε μικρές ποσότητες. Σήμερα πωλείται:

– Μοσχάρι: 16-20€/κιλό

– Αμνοερίφια: 14-17€/κιλό

– Χοιρινό: 7,90-9€/κιλό

– Κοτόπουλο: 4-7,60€/κιλό

«Πικρός» ο καφές για τους καταναλωτές

Ακόμη και ο καφές, η καθημερινή απόλαυση εκατομμυρίων Ελλήνων, έχει γίνει ακριβός. Οι τιμές αυξάνονται συνεχώς, είτε πρόκειται για καφέ στο χέρι, είτε σε καφετέρια, είτε για καφέ στο σπίτι.

– Take away: 2,20€ – 2,80€

– Σερβιριζόμενος: 4,80€ – 6€

– Συσκευασμένος στα ράφια: 25-55€/κιλό

Οι καταναλωτές περιορίζουν πλέον τις αγορές τους, αδυνατώντας να καλύψουν ακόμη και τα απολύτως αναγκαία. Ακόμη και το ψωμί του φούρνου της γειτονιάς έχει μετατραπεί σε υπολογίσιμο έξοδο για μισθωτούς και συνταξιούχους.

Σύμφωνα με έρευνα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, ένας στους δύο καταναλωτές δηλώνει ότι η οικονομική του κατάσταση επιδεινώθηκε μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2025, αποτυπώνοντας το κλίμα πίεσης που βιώνει η ελληνική κοινωνία.