Καλπάζει η ακρίβεια σε βασικά τρόφιμα, όπως τα κρέατα, καθώς σύμφωνα με το δελτίο της ΕΛΣΤΑΤ υπάρχει νέα αύξηση από τον Σεπτέμβριο του 2025 που επιτείνει τις επιπτώσεις και γονατίζει τα ελληνικά νοικοκυριά.

Η νέα λίστα των μειωμένων τιμών στα σούπερ μάρκετ δεν φαίνεται να συμπεριλαμβάνει το κρέας, με το μοσχαρίσιο να κινδυνεύει όπως υποστηρίζουν παράγοντες της αγοράς να φτάσει στα 20 ευρώ το κιλό έως το τέλος του 2025. Ο συγκεκριμένος τύπος κρέατος κοντεύει να γίνει είδος πολυτελείας, με τον Έλληνα καταναλωτή να το πληρώνει ως και 50% ακριβότερο από πέρυσι.

Ο Καβαλιώτης κρεοπώλης Νίκος Κεχαγιάς ή «Νick Kexagias The Butcher», όπως είναι το προσωνύμιο του στο ΤikTok, μιλώντας στο Mega απέδωσε σε τρεις βασικούς λόγους την εκτίναξη των τιμών: Μείωση παραγωγής, αύξηση ζήτησης, εγκατάλειψη του επαγγέλματος από τους νέους, αλλά και έλλειψη σχεδίου από την πολιτεία για αναζωογόνηση της ελληνικής κτηνοτροφίας (με ορθολογικό και δίκαιο τρόπο και όχι με σκάνδαλα τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ).

Όπως τόνισε, δεν γίνεται «καμία σοβαρή προσπάθεια από την ελληνική πολιτεία να φτιάξει την κτηνοτροφία και τη βοοτροφία, με αποτέλεσμα να συρρικνώνεται όλο και περισσότερο η παραγωγή στα βοοειδή».

Σύμφωνα με τον Λευτέρη Κιοσέ, γενικό διευθυντή του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), οι τιμές στα σούπερ μάρκετ αυξήθηκαν κατά 1% μέσα σε έναν χρόνο (2024-2025) που αν και δεν είναι κάτι πολύ μεγάλο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, εντούτοις «την τελευταία τριετία μεσοσταθμικά είμαστε περίπου στο 25% με 30% γιατί η αύξηση ήταν κυρίως τα πρώτα χρόνια».

«Οποιαδήποτε αύξηση, όσο μικρή κι αν είναι, μας πονάει πολύ περισσότερο σε σχέση με τον μέσο Ευρωπαίο, γιατί τα εισοδήματά μας δεν είχαν την ίδια πορεία» σημειώνει ο ίδιος προσθέτοντας παράλληλα ότι «αποκλιμάκωση συνολικά δεν μπορεί να γίνει. Σε μεμονωμένες όμως, κατηγορίες γίνεται και θα γίνεται. Δηλαδή ας πούμε, το ελαιόλαδο είχε πάει πολύ ψηλά, βελτιώθηκε η κατάσταση, αλλά συνολικά να δούμε τις τιμές στα ράφια των καταστημάτων να μειωθούν 25% με 30% κάτω, δεν είναι κάτι εφικτό. Βελτίωση των εισοδημάτων θα ήταν το ιδανικό σενάριο».

ΕΛΣΤΑΤ: Τι δείχνουν τα στοιχεία

Σύμφωνα με την εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), ο γενικός δείκτης για τον Σεπτέμβριο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024 έπεσε στο 1,9% έναντι αύξησης 2,9% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2024 με το 2023 (πίνακας 2), ενώ σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025 παρουσίασε αύξηση 0,8% έναντι αύξησης 1,8% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Αν και ο γενικός δείκτης τιμών σημείωσε πτώση, οι τιμές των κρεάτων (γενικά) σημείωσαν αύξηση 8,4%, τα νωπά ψάρια αύξηση 6,2%, τα γαλακτοκομικά και τα αυγά κυμάνθηκαν στο +3,9% και τα φρούτα στο +2,9%, ενώ τεράστια είναι η αύξηση των τιμών στις σοκολάτες και στα προϊόντα της (+22,2%).

Η αύξηση Σεπτεμβρίου 1,9% μεταξύ 2024 – 2025, όσον αφορά στα τρόφιμα προήλθε κυρίως από τις αυξήσεις των δεικτών:

• 1,4% στην ομάδα «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και δημητριακά, κρέατα (γενικά), νωπά ψάρια, γαλακτοκομικά και αυγά, φρούτα (γενικά), σοκολάτες-προϊόντα σοκολάτας, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: ελαιόλαδο, λαχανικά (γενικά), σάλτσες-καρυκεύματα.

• 1,0% στην ομάδα «Αλκοολούχα ποτά και καπνός», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα), τσιγάρα.

Η αύξηση του γενικού δείκτη τιμών κατά 0,8% τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025, προήλθε κυρίως από τις αυξήσεις των δεικτών κατά 0,4% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα).

Θεοδωρικάκος για το ράλι τιμών

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφέρθηκε στην ακρίβεια και τις διαρκείς αυξήσεις τονίζοντας ότι «επειδή παρατηρούνται σε κάποια προϊόντα αδικαιολόγητες αυξήσεις, με υπουργική απόφαση κάτω από την τιμή πώλησης θα αναγράφεται η πρώτη τιμή τιμολόγησης του προϊόντος στον τόπο παραγωγής, ώστε ο πολίτης να είναι ενημερωμένος, να γνωρίζει και να αποφασίζει».

Μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό, ο κ. Θεοδωρικάκος ζήτησε τη στήριξη των κομμάτων της αντιπολίτευσης σε αυτές τις παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες του υπουργείου Ανάπτυξης. «Απευθύνω κάλεσμα στις πολιτικές δυνάμεις να υποστηρίξουν αυτά τα μέτρα χωρίς ιδιοτέλεια γιατί είναι υπέρ των καταναλωτών», είπε χαρακτηριστικά και ξεκαθάρισε ότι στο μεταβατικό διάστημα οι έλεγχοι από τη ΔΙΜΕΑ και τα πρόστιμα όποτε απαιτείται θα συνεχιστούν κανονικά.