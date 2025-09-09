Στα ύψη κυμαίνεται η τιμή του κρέατος, ιδίως του μοσχαρίσιου, με τις προβλέψεις των ανθρώπων της αγοράς να κάνουν λόγο για περαιτέρω ανατιμήσεις τους επόμενους μήνες.

Αυξήσεις – Μειώσεις

Συγκεκριμένα, οι μεγαλύτερες αυξήσεις παρατηρούνται:

– Βόειο συκώτι νωπό (εισαγ.): 5,98€ στις 2/9/24, 8,98€ στις 2/9/25 (+50,17%)

– Βόειο νωπό στήθος (εισαγ.): 7,98€ στις 2/9/24, 11,98€ στις 2/9/25 (+50,13%)

– Βόειο νωπό ποντίκι (εισαγ.): 10,98€ στις 2/9/24, 14,98€ στις 2/9/25 (+36,43%)

– Βόειο οσομπούκο νωπό (εισαγ.): 8,98€ στις 2/9/24, 11,98€ στις 2/9/25 (+33,41%)

– Μπιφτέκι μόσχου νωπό: 8,98€ στις 2/9/24, 11,98€ στις 2/9/25 (+33,41%)

– Κοτόπουλο ρολό: 6,98€ στις 2/9/24, 8,98€ στις 2/9/25 (+28,65%)

Στον αντίποδα, οι μεγαλύτερες μειώσεις:

– Χοιρινό μπούτι (εισαγ.): 4,48€ στις 2/9/24, 3,48€ στις 2/9/25 (-22,32%)

– Χοιρινό νωπό λαιμός (εισαγ.): 7,98€ στις 2/9/24, 6,98€ στις 2/9/25 (-12,53%)

Γιατί όμως αυξάνεται συνεχώς η τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος;

– Μείωση της παραγωγής από την ΕΕ λόγω της πράσινης μετάβασης με νέα ΚΑΠ

– Μεγάλη ζήτηση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

– Καμία σοβαρή προσπάθεια από την Πολιτεία για να «φτιάξει» την κτηνοτροφία

– Μηδενικό σχεδόν ενδιαφέρον από τη νέα γενιά

«Οι νέοι για να καθίσουν στο χωριό ή γενικώς να καθίσουν στην επαρχία είναι το οικονομικό», σημειώνει ο ιδιοκτήτης κρεοπωλείου, Νίκος Κεχαγιάς.

«Για αυτήν τη γενιά αυτήν την στιγμή των 20αρηδων, το μόνο κίνητρο είναι το οικονομικό. Θα μπω στη διαδικασία να κάνω μία σκληρή δουλειά, αλλά αν δεν βγάζω λεφτά γιατί να την κάνω;».

Η πρόβλεψη μάλιστα κάνει λόγο πως το μοσχαρίσιο κρέας θα φτάσει και τα για 20€/ κιλό.

«Είμαστε μία χώρα η οποία μπορεί να καλύψει μόνο ένα 15% με 20% από τις ανάγκες τις, οπότε εμείς δεν μπορούμε να ορίσουμε δυστυχώς σαν παραγωγοί την τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος. Αυτό καθορίζεται από τις εισαγωγές», λέει από την πλευρά του ο Δημήτρης Μαχαιρίδης, κτηνοτρόφος και κρεοπώλης.

«Μιλάμε για τον αφανισμό του πρωτογενούς τομέα, αυτή είναι η πραγματικότητα», σημειώνει ο Απόστολος Ραυτόπουλος, πρόεδρος της ένωσης εργαζομένων καταναλωτών Ελλάδας.