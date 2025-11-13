Η ακρίβεια συνεχίζει να πιέζει τα ελληνικά νοικοκυριά, με τις γιορτές των Χριστουγέννων να φέρνουν στο προσκήνιο τις αυξημένες τιμές σε βασικά τρόφιμα. Το μοσχαρίσιο κρέας, τα αιγοπρόβατα και το ελαιόλαδο καθορίζουν πλέον το κόστος των τραπεζιών, ενώ οι ειδικοί καλούν σε ψυχραιμία για να αποφευχθεί περαιτέρω πίεση στις τιμές.

Ειδικά στο μοσχαρίσιο κρέας, όπου οι τιμές είναι εδώ και καιρό σταθερά ανοδικές αλλά και στα αιγοπρόβατα λόγω της ευλογιάς, το ερώτημα για την τιμή που θα κυμανθούν στις γιορτές είναι παραπάνω από εύλογο.

Ερωτηθείς γιατί έχει ακριβύνει τόσο το κρέας, ο Γιώργος Κεφαλάς, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου Αγελαδοτρόφων, σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews Radio 105,8 και στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» με τον Βασίλη Αδαμόπουλο, αναφέρθηκε σε μια σειρά από λόγους.

«Ο πρώτος είναι ότι αυξάνεται η ζήτηση για καλής ποιότητας τρόφιμα, μέσα σε αυτά είναι και το μοσχαρίσιο κρέας, χωρίς αντίστοιχα η προσφορά από τη μεριά της παραγωγής να μπορεί να το υποστηρίξει. Θεμελιώδης νόμος προσφοράς και ζήτησης. Γιατί γίνεται όμως αυτό; Πρώτον, γιατί η κτηνοτροφία στην Ελλάδα και την Ευρώπη πέρασε αλλεπάλληλες κρίσεις επί δεκαπέντε χρόνια με τεράστιες ζημίες για τον κτηνοτροφικό κόσμο. Άρα πολλές επιχειρήσεις κτηνοτροφικές πτώχευσαν και εγκατέλειψαν το επάγγελμα και επίσης ο πληθυσμός γερνάει γρηγορότερα ο αγροτικός απ’ ό,τι ο αστικός και δεν μπαίνουν νέοι άνθρωποι στη δυσκολότερη δουλειά του κόσμου. Γιατί κακά τα ψέματα, η κτηνοτροφία είναι η μοναδική δουλειά στον κόσμο που είναι 7 24 365.

Άρα σήμερα, με το αστικό πρότυπο ζωής που επικρατεί και στον αγροτικό χώρο, κανένας δεν θέλει να δουλέψει Κυριακή, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Πάσχα, Δεκαπενταύγουστο.

Στην Ελλάδα, για να δείτε ότι δεν πήγαιναν καλά τα πράγματα, βαθμηδόν φτάσαμε να παράγουμε το 9% της κατανάλωσής μας. Πριν τρία χρόνια παράγαμε το 12%. Το 1980 παράγαμε το 80% της κατανάλωσής μας. Το 1980 είναι ιστορικά χθες, δεν είναι μακριά. Μια γενιά είναι» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Στην Ελλάδα 9 στις 10 μπριζόλες προέρχονται από αλλού. Οι 8,5 είναι από Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία στο βόειο κρέας» σημείωσε ο κ. Κεφαλάς .

Ως προς τις τιμές, σημείωσε ότι το κρέας, το μοσχαρίσιο, τα τεμάχια που συνηθίζει να μαγειρεύει ο Έλληνας είναι το κιλότο, το ποντίκι, ο λαιμός από το μοσχαρίσιο κρέας αυτή τη στιγμή η μέση τιμή τους στο ράφι είναι γύρω στα 18,5 ευρώ το κιλό, όσο αφορά το ελληνικό. Ο κιμάς ο μοσχαρίσιος είναι στα 15-16 ευρώ το κιλό, πράγματι ακριβότερος από ό,τι ήταν πριν.

«Το κερασάκι στην τούρτα ήταν η Κοινή Αγροτική Πολιτική που αφορούσε την πράσινη μετάβαση, αυτό που κυκλοφορούν οι ευρωκράτες ως farm to work, δηλαδή από το χωράφι στο ράφι, η οποία έχει για την ευρωπαϊκή παραγωγή, θεωρώντας δηλαδή ότι είμαστε η Ελλάδα είναι ένα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα λειτουργεί σε αυτό το πλαίσιο, για τον αγροτικό τομέα ήταν καταστροφική. Προσέθεσε, τόσο δυσβάσταχτα κόστη εξωγεωργικά στους αγρότες, τόση ψηφιακή γραφειοκρατία που είναι αδύνατον για τον μέσο παραγωγό στην Ελλάδα και την Ευρώπη να αντεπεξέλθει και αυτό έχει οδηγήσει σε τραγικές μειώσεις στην παραγωγή, άρα ανεβαίνουν οι τιμές» συμπλήρωσε ο κ. Κεφαλάς, ενώ ερωτηθείς πού οδηγούνται οι τιμές, απάντησε «θέλω να είμαι αισιόδοξος. Εννοείται ότι σε ένα βραχυπρόθεσμο διάστημα 20-30 ημερών κανένας δεν μπορεί να αποκλιμακώσει τιμές».

«Νομίζω ότι όλοι μα όλοι ανεξαιρέτως, πρέπει να δείξουμε ψυχραιμία. Να πω το εξής και μιλώντας όχι μόνο ως αντιπεριφερειάρχης, ως παραγωγός ο ίδιος. Τι λέτε; Δεν σκεφτόμαστε ότι πρέπει ο καταναλωτής να μπορεί να πληρώσει αυτό που παράγουμε; Αλλιώς ποιος θα το φάει;

Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει αυτοσυγκράτηση σε όλους. Δεν πρέπει να σπείρουμε πανικό στην αγορά. Κάνουμε μία μεγάλη προσπάθεια γιατί σε ένα άλλο κομμάτι που αφορά το κρέας, το αιγοπρόβειο, έχουμε την επιδημία της ευλογιάς και έχουμε μέτρα βιοασφάλειας και καραντίνες. Κάνουμε μία μεγάλη προσπάθεια όλοι οι εμπλεκόμενοι να μπορέσουν να πάνε ζώα στο σφαγείο μέχρι τα Χριστούγεννα, από την επόμενη εβδομάδα μέχρι και την περίοδο των γιορτών, αφενός μεν να εκτονωθεί η κατάσταση στους στάβλους και στα μαντριά των παραγωγών, αφετέρου δε να υπάρχει προσφορά στην αγορά, να μπορεί ο καταναλωτής που τρώει εποχιακά αρνάκι τα Χριστούγεννα σε κάποιες περιοχές της χώρας, να μπορεί να του φάει σε μια λογική τιμή.

Σε ό, τι αφορά το μοσχαρίσιο, νομίζω ότι θα υπάρξει σταθερότητα στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα. Και τέλος πάντων, χωρίς να θέλω ούτε να πέσω έξω να κάνω πρόβλεψη, δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση οι τιμές να ανέβουν μέχρι τα Χριστούγεννα πάνω από 10- 20 λεπτά το κιλό στην χονδρική» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κεφαλάς.

Σε ό, τι αφορά το αρνί, προσέθεσε, η εκτίμηση του είναι ότι οι τιμές παραγωγού θα είναι οι ίδιες με πέρσι.

«Αυτό που πρέπει να κάνουμε στην Ελλάδα οπωσδήποτε και δεν το κάνουμε, σας διαβεβαιώνω, είναι να αποκτήσουμε κάποια στιγμή αγροτική πολιτική. Από το 1981 και μετά πηγαίνουμε διαρκώς στα βράχια. Αυτά τα μεγαλόπνοα που λέγονται κατά περιόδους ότι τόσα λεφτά εδώ, τόσα λεφτά εκεί για τον αγροτικό τομέα και όλοι συμπάσχουμε με το δύσμοιρο αγροτάκο που δεν τα καταφέρνει και όλοι θέλουν να τον βοηθήσουν, είναι κουραφέξαλα. Αν καθίσουμε εγώ πιστεύω και θεωρώ ότι έχω τη γνώμη του ειδικού πια, πιστεύω ότι στην Ελλάδα μπορούμε να φτιάξουμε τα τρόφιμα που χρειάζεται η ελληνική κατανάλωση σε ένα βάθος δεκαετίας, ένα βάθος οκταετίας, όχι αύριο το πρωί.

«Τις προηγούμενες δύο ελαιοκομικές περιόδους – όχι την περσινή – είχαμε ιστορικά χαμηλές παγκόσμιες παραγωγές με αποτέλεσμα η διεθνής τιμή να έχει εκτοξευθεί και είδαμε και τιμές μέχρι και 16,5 ευρώ στο ράφι» επισήμανε ο Μανόλης Γιαννούλης, πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ελαιολάδου, μιλώντας στην εκπομπή «Σεμνά και Ταπεινά» με τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, για την τιμή του ελαιολάδου.

Η κατάσταση έχει ομαλοποιηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, σημείωσε, ενώ σήμερα οι τιμές είναι σε επίπεδα από 7 μέχρι 8,5 ευρώ περίπου, ανάλογα με το λίτρο, την επωνυμία, στο εξαιρετικό παρθένο λάδι του ενός λίτρου.

«Οι εκτιμήσεις για τη χρονιά η οποία μόλις έχει ξεκινήσει (η συγκομιδή, μόλις έχει ξεκινήσει πριν λίγες μέρες και θα κρατήσει περίπου 2 μήνες, ίσως και λίγο παραπάνω) είναι ότι θα έχουμε επάρκεια προϊόντος, μια σταθερότητα στις τιμές περίπου στα σημερινά επίπεδα. Δεν προβλέπεται κάποια μεταβολή είτε προς τα πάνω, είτε προς τα κάτω σημαντική» τόνισε.

Και συμπλήρωσε πως «η τιμή του παραγωγού σήμερα για τα εξαιρετικά παρθένα είναι από 4,5 έως 5 ευρώ, ανάλογα με κάποια ποιοτικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Η συντριπτική πλειοψηφία σήμερα στα ράφια κυμαίνεται στα επίπεδα που σας είπα πριν, δηλαδή από 7 μέχρι 8,5».

Παράλληλα, επισήμανε ότι το λάδι το οποίο παράγεται τώρα θα βγει στην αγορά το επόμενο διάστημα, μέσα στον επόμενο μήνα με βάση την τιμή αυτή που έχουμε σήμερα, η οποία είναι και για το περσινό αλλά και για το φετινό, χωρίς να παρουσιάσει κάποια ουσιώδη μεταβολή».

«Η τιμολογιακή πολιτική της κάθε εταιρίας, επιχείρησης είναι στην κρίση του καταναλωτή, ο οποίος θα επιλέξει από ένα πολύ μεγάλο εύρος τιμών το προϊόν το οποίο θέλει να καταναλώσει» ανέφερε καταλήγοντας ο κ. Γιαννούλης.