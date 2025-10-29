Γεμάτες ήταν εχθές, 28 Οκτωβρίου, οι ταβέρνες και τα εστιατόρια μετά την παρέλαση, μία έξοδος ωστόσο που κοστίζει ακριβά για μία οικογένεια, καθώς οι τιμές έχουν εκτιναχτεί μετατρέποντας το φαγητό στην ταβέρνα σε μικρή πολυτέλεια.

Γεμάτες ταβέρνες & εστιατόρια

Οικογένειες, μαθητές και παρέες επέλεξαν να συνεχίσουν τη γιορτινή μέρα με ένα τραπέζι στα αγαπημένα τους στέκια.

Τα μαγαζιά δίπλα στη θάλασσα είχαν την τιμητική τους και τα τραπέζια ήταν στρωμένα από νωρίς.

«Πήγαμε στην παρέλαση, ήρθαμε εδώ για φαγητό».

Οι μυρωδιές από τις ψησταριές και τα τηγάνια γέμιζαν τον χώρο και οι ήχοι των πιάτων έδιναν τον ρυθμό της ημέρας. Η γενική ακρίβεια όμως παραμένει το μεγάλο πρόβλημα, με το κόστος στις εξόδους να έχει εκτοξευτεί.

«Έχουν ανέβει πάρα πολύ οι τιμές».

Την ίδια ώρα, οι ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης στενάζουν κάτω από το αυξημένο λειτουργικό κόστος, τις τιμές των πρώτων υλών και τον υψηλό ΦΠΑ.

«Είναι ανεπίτρεπτο να δουλεύουν με αυτόν τον ΦΠΑ ο κόσμος και τα μαγαζιά. Ρωτήστε τα αφεντικά πώς περνάνε».

Η ακρίβεια πλέον σερβίρεται σε κάθε πιάτο, μετατρέποντας το φαγητό στην ταβέρνα σε μικρή πολυτέλεια.