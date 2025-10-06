Στις 15 Οκτωβρίου θα παρουσιαστεί η λίστα με τους 1.000 κωδικούς προϊόντων στους οποίους θα υπάρχει μείωση τιμής στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Ανάπτυξης βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με εκπροσώπους του κλάδου, με την τελικά λίστα να φαίνεται πως θα περιλαμβάνει:

– Ζυμαρικά

– Αρτοσκευάσματα

– Δημητριακά

– Όσπρια

– Χυμούς

– Σοκολάτες

– Ελαιόλαδο

– Γαλακτοκομικά

– Κονσέρβες

– Απορρυπαντικά

– Προϊόντα προσωπικής φροντίδας και υγιεινής

«Σήμερα ανακοίνωσαν ότι ενδεχομένως τη λίστα των 1.000 κωδικών να τη δώσουν στις 15 Οκτωβρίου», λέει από την πλευρά του ο Απόστολος Ραυτόπουλος, πρόεδρος της ένωσης εργαζόμενων καταναλωτών Ελλάδας.

Η συμφωνία θα αφορά:

– Τουλάχιστον 1.000 κωδικούς

– Μείωση: από 6% – 24%

– Τοποθέτηση ειδικής σήμανσης

– Στόχος: η εφαρμογή να παραταθεί και μετά τα Χριστούγεννα

Όπως ωστόσο σημειώνει ο κ. Ραυτόπουλος, οι «πρωταθλητές» της ακρίβειας που είναι το μοσχάρι, ο καφές, τα ψάρια, τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, δεν συμπεριλαμβάνονται στη λίστα.