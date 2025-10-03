«Ωραίο θα ήταν να μπορούσαν να μειωθούν τα πάντα αλλά αυτό είναι δυστυχώς οικονομικά αδύνατον, δεν μπορεί να συμβεί. Αυτό που μπορεί να συμβεί όμως είναι κάποιοι από αυτούς τους κωδικούς που έχουν ευρεία κατανάλωση, που αφορούν τα λαϊκά στρώματα και αφορούν τον κόσμο ο οποίος δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα και είναι κάτι το οποίο θα το αγοράσουμε όλοι μας, δεν είναι κάτι που μπορεί να αποφύγει κανείς να αγοράσει, αυτός είναι ο στόχος, τέτοιου είδους κωδικοί να μπουν σε αυτή τη λίστα περισσότερο ή λιγότερο αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να καλύπτονται όλες οι βασικές κατηγορίες τροφίμων, έτσι ώστε οι καταναλωτές να κάνουν τις επιλογές τους».

Αυτό ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105.8 και στην εκπομπή «Πρωινή Παρέα» με τον Διονύση Χατζημιχάλη, για την πρωτοβουλία του Υπ. Ανάπτυξης και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ για μείωση τιμής σε 1000 κωδικούς βασικών αγαθών που θα ανακοινωθούν στο πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου.

«Και όσο πιο μεγάλες είναι οι μειώσεις τόσο το καλύτερο και για τους καταναλωτές αλλά και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις που θα κάνουν τις μειώσεις. Διότι πρέπει να μην ξεχνούμε ότι πρέπει να ανταγωνίζονται μεταξύ τους προκειμένου οι καταναλωτές να απολαμβάνουν καλύτερες τιμές, αλλά και οι ίδιες οι επιχειρήσεις να κάνουν τα κέρδη τους σε λελογισμένη βάση» συμπλήρωσε.

Ως προς τη συζήτηση για τα κέρδη και τα υπερκέρδη, ο κ. Αναγνωστόπουλος ανέφερε τα εξής:

«Ζούμε σε μία ελεύθερη οικονομία. Προφανώς ο καθένας μπορεί να κερδίζει όσο νομίζει ό,τι μπορεί να κερδίζει, αλλά αυτό που δεν πρέπει να κάνει είναι να χρησιμοποιεί την πληθωριστική κρίση ή μία κρίση η οποία υπάρχει γύρω μας προκειμένου να βγάζει περισσότερα απ’ ό,τι έβγαζε συνήθως. Αυτός ήταν και ο λόγος που υπήρχε το πλαφόν, όσο ο πληθωρισμός ήταν πάρα πολύ υψηλός, υπό την έννοια ότι δυστυχώς δεν ζούμε σε κοινωνία αγγέλων και πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποίησαν την πληθωριστική κρίση για να αυξήσουν τις τιμές τους περισσότερο από ό, τι θα έπρεπε να τις αυξήσουν λόγω των τιμών του διεθνούς εμπορίου.

Αυτή είναι η έννοια του θεμιτού, ας το πούμε, κέρδους. Πρέπει να θυμόμαστε, τα κέρδη των επιχειρήσεων επίσης, δεν χρησιμοποιούνται μόνο για να βγάζουν χρήματα οι ιδιοκτήτες τους, αλλά προφανώς και για να πληρώνονται οι μισθοί όλων όσων δουλεύουν σε αυτές τις επιχειρήσεις. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια υγιής σχέση μεταξύ των αναγκών αυτών των επιχειρήσεων, να συνεχίσουν να λειτουργούν και των τιμών οι οποίες προσφέρονται στους καταναλωτές.

Αυτό λοιπόν που προσπαθεί η κυβέρνηση και προσπαθεί όλα αυτά τα χρόνια και το έχει πετύχει σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί παντού οι τιμές αυξάνουν και αυξάνουν πολύ γρήγορα, δυστυχώς είναι παγκόσμιο το φαινόμενο, αλλά το ερώτημα είναι πού αυξάνουν πιο γρήγορα; Στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες; Και στην Ελλάδα αυξάνουν με πιο αργό ρυθμό. Αυτό φαίνεται από τα στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύτηκαν χθες. Ο πληθωρισμός που δημοσιεύθηκε για τη χώρα μας είναι ο δεύτερος χαμηλότερος σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό δεν είναι κάτι που συνέβη μόνο τον προηγούμενο μήνα. Συμβαίνει πολλούς συνεχείς μήνες, κάποιους μήνες είμαστε λίγο ψηλότερα, κάποιους μήνες λίγο λιγότερα, αλλά είμαστε χαμηλά σε σχέση με τους υπόλοιπους. Και αυτό σημαίνει ότι έχουμε λάβει πάρα πολύ βαριά μέτρα».

«Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι έχουμε έναν πληθωρισμό, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat στα βασικά καταναλωτικά προϊόντα στο 1,4%, στα τρόφιμα, αυτό που είναι το καθημερινό για τους πολίτες και κυρίως για τους πολίτες που έχουν πιο ευάλωτα εισοδήματα. Ο κατώτατος μισθός όμως, στο ίδιο χρονικό διάστημα, μέσα στον ίδιο χρόνο έχει ανέβει 6,3%, δηλαδή τέσσερις φορές περισσότερο.

Αυτό που μπορούμε να δούμε ως πραγματικότητα είναι ότι έχουμε σημαντικές αυξήσεις του κατώτατου μισθού τα τελευταία χρόνια, που δεν είχαμε καθόλου την προηγούμενη δεκαετία, καμιά αύξηση του κατώτατου μισθού αλλά ένα σημαντικό κομμάτι αυτών των αυξήσεων μισθών προφανώς έχει φύγει στον πληθωρισμό, δηλαδή είναι ένα αρκετά σημαντικό κομμάτι, αυτό των αυξήσεων. Ωστόσο, το πρόσημο είναι θετικό, δηλαδή οι μισθοί έχουν αυξηθεί περισσότερο από τις τιμές. Αυτό όμως δεν μας κάνει να εφησυχάζουμε σε καμία περίπτωση διότι όσο πιο πολύ μπορούμε να περιορίσουμε τον πληθωρισμό, τόσο πιο μεγάλο είναι το χάσμα μεταξύ της αύξησης των τιμών και της αύξησης των μισθών. Άρα αυτό που είναι σκοπός της κυβέρνησης είναι να αυξάνουν γρηγορότερα οι μισθοί και να αυξάνουν πιο αργά οι τιμές. Αν επιτύχουμε αυτό το χρυσό σημείο, προφανώς το άνοιγμα μεταξύ τιμών και μισθών θα ανοίγει, θα μεγαλώνει το άνοιγμα. Και αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες θα βρίσκονται σε καλύτερη μοίρα και θα συγκλίνουμε με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί, ειρήσθω εν παρόδω, έχουμε χάσει περίπου 10 χρόνια στα οποία οι μισθοί μόνο έπεφταν, έπεφταν και λίγο οι τιμές, ελάχιστα, αλλά πιο πολύ έπεφταν οι μισθοί και αυτό μας έκανε φτωχότερους. Αυτό έχει ανατραπεί. Από το 2019 οι τιμές δεν αυξάνονται λόγω των πληθωριστικής πληθωριστικής κρίσης και των μεγάλων κρίσεων που περάσαμε γρηγορότερα απ’ ό,τι στο παρελθόν, αλλά οι μισθοί αυξάνονται πολύ γρηγορότερα απ’ ό,τι στο παρελθόν. Και αυτό αν το συνυπολογίσει κανείς το συνολικό πρόσημο είναι θετικό, χωρίς να ξεχνούμε βέβαια ότι σε ότι αφορά τουλάχιστον την οικονομία και τα εισοδήματα των πολιτών, ότι καθοριστικό ρόλο παίζει και η τεράστια μείωση της ανεργίας.

Υπενθυμίζω ότι έχουμε πέσει μέσα σε περίπου έξι χρόνια από το 20% σε κοντά στο 8%, που σημαίνει ότι πάνω από 500.000 συμπολίτες μας που δεν είχαν δουλειά, πλέον έχουν δουλειά και μπαίνουν 500.000 μισθοί παραπάνω στα σπίτια» συμπλήρωσε ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου.