Θρίλερ με την άγρια δολοφονία του 25χρονου γιου υπαξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ, ο οποίος βρέθηκε μαχαιρωμένος στην καρδιά στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο.

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών της δολοφονικής επίθεσης, ενώ σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, πριν το φονικό είχε προηγηθεί τσακωμός. «Έγινε ένας τσακωμός μέσα, καρφώσανε το παιδί και επειδή ήταν σταλαγματιές το αίμα, περπάτησε μερικά μέτρα και έπεσε και πέθανε. Τον χτύπησαν με μαχαίρι στην καρδιά».

Το σημείο έχει αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που «χτενίζουν» την περιοχή για στοιχεία. Την ώρα που η Αστυνομία διερευνά τα κίνητρα της επίθεσης, κάτοικοι της περιοχής χαρακτηρίζουν το σημείο ως απομονωμένο και ιδιαίτερα επικίνδυνο. «Ήταν θέμα χρόνου να σκάσει αυτό. Συνέχεια ήταν από συμμορίες ο Ασύρματος κατακλεισμένος».

«Ελπίζουμε ότι θα βρεθεί κάποιο στοιχείο για παράδειγμα στο κινητό του αν υπήρξε κάποια επικοινωνία ή αν είχε κανονίσει κάποια συνάντηση που δεν γνώριζαν τα οικεία του πρόσωπα», σημείωσε η η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο ΣΚΑΙ.

Το αντίο του πατέρα

Με μια σπαρακτική ανάρτηση, ο ταξίαρχος της ΕΛ.ΑΣ. αποχαιρέτησε τον 25χρονο γιο του: «Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα καπετάνιε μου. Καλές θάλασσες ψυχή μου», έγραψε ο αξιωματικός σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδεύοντας τα λόγια του με μια κοινή τους φωτογραφία.

Τραγική ειρωνεία, στο πάρκο όπου δολοφονήθηκε ο 25χρονος, πριν χρόνια είχε πεθάνει και ο παππούς του από ανακοπή.

Σε νέα ανάρτησή του, ο ταξίαρχος της ΕΛ.ΑΣ. γνωστοποίησε ότι η κηδεία του 25χρονου θα τελεστεί την Παρασκευή στις 11:00, αποχαιρετώντας έτσι το παιδί του που βρέθηκε νεκρό στο πάρκο του Ασυρμάτου.

Τα σενάρια

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι Αρχές αποκλείουν το ενδεχόμενο της ληστείας, καθώς το θύμα είχε επάνω του όλα τα προσωπικά του αντικείμενα, μεταξύ αυτών το κινητό του τηλέφωνο και χρήματα. Επιπλέον, ο νεαρός δεν είχε απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδεικνύουν οπαδικό κίνητρο. Όπως ανέφερε η κ. Δημογλίδου, υπάρχουν κάποιες αναφορές για άτομα που φέρονται να είχαν εισέλθει νωρίτερα στο πάρκο, ωστόσο οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τους αστυνομικούς και δεν ταυτίζονται χρονικά με την παρουσία του θύματος στην περιοχή.

Απαντώντας σε σχόλια περί ελλιπούς αστυνόμευσης, η ίδια τόνισε ότι η περιοχή αστυνομεύεται κανονικά. Όπως σημείωσε, όταν ειδοποιήθηκε η Άμεση Δράση για το περιστατικό, μέσα σε ένα λεπτό στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, καθώς ήδη περιπολούσαν στην περιοχή.