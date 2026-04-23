Οταν ένας υπουργός επιστρατεύει τον βαρύγδουπο όρο «fake news» για να απαντήσει σε απλές μαθηματικές πράξεις, ξέρουμε από πριν ότι θα ακολουθήσει επικοινωνιακό σόου με λίγη δημιουργική λογιστική. Ο Ακης Σκέρτσος, λοιπόν, ανέλαβε να μας εξηγήσει πώς μια αύξηση κατά 25% στους μετακλητούς υπαλλήλους δεν είναι αυτό που νομίζουμε, αλλά μια θριαμβευτική επιβεβαίωση του επιτελικού κράτους.

Τα νούμερα είναι ξεκάθαρα. Μάιος 2019: 2.716 μετακλητοί. Ιανουάριος 2026: 3.389 μετακλητοί. Η αύξηση είναι 673 άτομα. Ποιο είναι το κυβερνητικό «spin»; Οτι για την εκτόξευση δεν φταίει το Μέγαρο Μαξίμου, αλλά οι ΟΤΑ που αύξησαν τους δικούς τους κατά 682. Δεν φταίει η θεόσταλτη αριστεία, φταίνε οι πλεμπαίοι (και αιρετοί) αυτοδιοικητικοί.

Αναφέρει, δε, ο υπουργός ότι η κυβέρνηση το 2019 νομοθέτησε τη δημιουργία θέσεων γενικών γραμματέων σε δήμους κάτω των 20.000 κατοίκων, επειδή οι μικροί δήμοι στερούνται μόνιμου προσωπικού για να λειτουργήσουν. Δηλαδή, όταν σε έναν ορεινό ή νησιωτικό δήμο λείπει οδηγός απορριμματοφόρου ή μηχανικοί που βγάζουν άδειες, η λύση είναι να προσληφθεί ένας μη εκλεγμένος γενικός γραμματέας ή ένας επιπλέον «ειδικός σύμβουλος δημάρχου». Αυτό, παραδέχεται ο υπουργός, αύξησε τον αριθμό των μετακλητών στους ΟΤΑ, όπου επικρατεί πολιτικά η ΝΔ. Δόθηκε, δηλαδή, ένα εργαλείο στον κομματικό στρατό από την κυβέρνηση που τώρα παριστάνει τον εξωτερικό παρατηρητή.

Ως προς τον κυβερνητικό πυρήνα, ο Ακης Σκέρτσος επιτίθεται στους επικριτές και τα ρεπορτάζ, με το άλλο εκπληκτικό επιχείρημα, ότι οι μετακλητοί είναι σήμερα 1.054 – πρακτικά αμετάβλητοι σε σχέση με τους 1.052 της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Αλήθεια; Θυμάται κανείς τι έλεγε η ΝΔ, ως αντιπολίτευση, για αυτούς τους 1.052; Ηταν «σκάνδαλο», «απαράδεκτο κομματικό κράτος» και «σπατάλη». Υπόσχονταν μικρότερο κράτος και πάταξη της κομματοκρατίας. Τελικά, αντί να μειώσουν αριθμούς που οι ίδιοι χαρακτήριζαν σκανδαλώδεις, τους κράτησαν ίδιους και απαράλλαχτους. Με μία εξαίρεση. Τις υπουργικές καρέκλες. Αυτές τις αύξησαν. Η υπόσχεση για «μικρό, ευέλικτο και λειτουργικό Υπουργικό Συμβούλιο» κατέληξε σε ένα σχήμα άνω των 50 υπουργών και υφυπουργών σε 20 υπουργεία υπό το επιτελικό Μαξίμου.

Fake news, λοιπόν, δεν είναι οι αριθμοί. Fake ηθικολογία είναι να ισχυροποιείς στη ζούλα το κομματικό κράτος που κάποτε ξόρκιζες, την ίδια ώρα που ως «άριστη» τεχνοκρατική ελίτ την απαξιώνεις, κουνώντας το δάχτυλο κι απαιτώντας χειροκρότημα.