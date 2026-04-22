Δύο γυναίκες-«κλειδιά» ρίχνουν φως με τις καταθέσεις τους στα γεγονότα της μοιραίας νύχτας του θανάτου της 19χρονης Μυρτούς στην πανσιόν στο Αργοστόλι, αλλά και σε όσα προηγήθηκαν της τραγωδίας που συγκλονίζει την Κεφαλονιά.

Η πρώτη είναι η 18χρονη που διέμενε στο διπλανό δωμάτιο με τον 22χρονο αλλοδαπό προφυλακισθέντα, ενώ η δεύτερη είναι η παιδική φίλη της 19χρονης. Οι μαρτυρίες τους θεωρούνται κρίσιμες για την εξέλιξη της υπόθεσης. «Δεν βγήκα από το δωμάτιο. Ακούσαμε δίπλα φωνές και πήγε ο 22χρονος», ανέφερε στην κατάθεσή της η 18χρονη κοπέλα, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές εκείνης της νύχτας.

Από την πλευρά της, η παιδική φίλη της 19χρονης υποστήριξε: «Ο Ο… απειλούσε να σκοτώσει την 19χρονη».

Οι ισχυρισμοί του 23χρονου κατηγορούμενου και του 66χρονου

Ο 23χρονος κατηγορούμενος από την πλευρά του εξακολουθεί να αρνείται, ότι παγίδευσε τη Μυρτώ ή ότι υπήρχε οργανωμένο σχέδιο εμπλοκής της σε κυκλώματα μαστροπείας και ναρκωτικών. Στην απολογία του υποστήριξε, ότι γνώρισε τον 66χρονο μέσω κοινής φίλης και πως εκείνος είχε ήδη επικοινωνία με τη Μυρτώ. «Τον 66χρονο τον έχω γνωρίσει από μία φίλη μου και τον είχα συναντήσει στην Αθήνα. Είπα στη Μυρτώ, ότι ξέρω κάποιον και έτσι έβαλα σε ομαδική συνομιλία τον 66χρονο. Είχαν ήδη ανταλλάξει μεταξύ τους τηλέφωνα, από όταν εγώ ήμουν στην Αθήνα και μιλούσαν πλέον οι δυο τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο επίκεντρο της έρευνας παραμένει και ο 66χρονος από την Πρέβεζα, ο οποίος δηλώνει ότι είναι το θύμα της υπόθεσης και όχι ο «εγκέφαλος» πίσω από τα γεγονότα. «Το μοιραίο βράδυ, 23.38 με πήρε βιντεοκλήση. Κανονικά ντυμένη, καθισμένη σε κάτι σκαλιά, έξω από ένα φαρμακείο ήταν, τράπεζα ήταν; Το μόνο που είδα ήταν στα αριστερά της ένας σαν σάκος, σαν μια τσάντα, όχι μεγάλη. Μόνο αυτό είδα. Δεν κούνησε καθόλου το κινητό δεξιά αριστερά για να δω ότι ήταν και ο άλλος (ο 23χρονος)», δήλωσε ο ίδιος.

Τα μηνύματα με τη μητέρα της 19χρονης

Στα μηνύματα που αντάλλαξαν η μητέρα της 19χρονης με την κόρη της λίγες ώρες πριν το τραγικό περιστατικό, δεν υπήρχε καμία ένδειξη για όσα θα ακολουθούσαν.

Μυρτώ: Μαμά είμαι έξω. Κλείσαμε με τον Ο… σπίτι

Μητέρα: Εντάξει ζωή μου. Με ποιον Ο…;

Μυρτώ: Τον φίλο μου

Μητέρα: Τον ξέρω;

Οι καταθέσεις των ιδιοκτητών της πανσιόν

Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και η ανάλυση των μηνυμάτων στα κινητά των τριών προφυλακισθέντων, αλλά και της Μυρτώς, ενδέχεται να οδηγήσουν τις Αρχές σε νέα πρόσωπα που σχετίζονται με την υπόθεση.

Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες της πανσιόν κατέθεσαν, ότι δεν έσβησαν κανένα υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και ότι είχαν εκδώσει τρεις αποδείξεις εκείνο το βράδυ, διαψεύδοντας κάθε υπόνοια συγκάλυψης.

Η έρευνα συνεχίζεται, με τις Αρχές να προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ των γεγονότων που οδήγησαν στον θάνατο της νεαρής κοπέλας, αναζητώντας απαντήσεις για τα κίνητρα και τους εμπλεκόμενους.