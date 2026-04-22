Ζήτησαν ράμπες για άτομα με αναπηρία. Πρότειναν την κατασκευή ποδηλατόδρομων. Επισήμαναν την αξία των πεζοδρομίων και των πεζοδρόμων.

Οι μαθητές σχολείων της Ηλιούπολης παρουσίασαν προτάσεις και παρεμβάσεις για τη βελτίωση της αστικής κινητικότητας, για ένα καλύτερο περιβάλλον, για μια πόλη βιώσιμη και κλιματικά ουδέτερη.

Πρόκειται για την εκδήλωση Εcomobility Ambassadors που διοργανώθηκε από το ECOCITY (αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που εστιάζει στο αστικό περιβάλλον) και το Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας και Ευημερίας Be positive με την σύμπραξη του Δήμου Ηλιούπολης στα πλαίσια του προγράμματος YOUTH CARE for change. Στην εκδήλωση συμμετείχαν μαθητές τεσσάρων σχολείων της Ηλιούπολης του 4ου ΓΕΛ, 5ου ΓΕΛ, 1ου ΕΠΑΛ και 1ου Γυμνασίου, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης.

Η εκδήλωση είχε μάλιστα έναν ιδιαίτερα καινοτόμο χαρακτήρα, καθώς υιοθέτησε τη μορφή προσομοίωσης Δημοτικού Συμβουλίου, δίνοντας στους μαθητές τη δυνατότητα να βιώσουν ενεργά τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό, το 5ο ΓΕΛ Ηλιούπολης ανέλαβε τον ρόλο της Δημοτικής Αρχής, παρουσιάζοντας προτάσεις και παρεμβάσεις για τη βελτίωση της αστικής κινητικότητας στην πόλη, ενώ οι υπόλοιπες μαθητικές ομάδες κατέθεσαν προτάσεις ερωτήματα, παρατηρήσεις και εναλλακτικές λύσεις, συμμετέχοντας ενεργά στον διάλογο. Οι μαθητές του 1ου Γυμνασίου Ηλιούπολης πρότειναν την ενίσχυση της προσβασιμότητας με δημιουργία ραμπών και θέσεων ΑμεΑ, αναβάθμιση πεζοδρομίων, καλύτερη οργάνωση του δημόσιου χώρου και πιο ορθολογική διαχείριση του αστικού πρασίνου.

Το 4ο ΓΕΛ Ηλιούπολης πρότεινε την ανάπτυξη αποτελεσματικής δημοτικής συγκοινωνίας, τη δημιουργία ασφαλών ποδηλατοδρόμων που συνδέουν βασικά σημεία της πόλης και την οργάνωση της χρήσης των e-scooters με κανόνες ασφάλειας και στάθμευσης.

Οι μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ Ηλιούπολης πρότειναν έναν ολοκληρωμένο αστικό σχεδιασμό με έμφαση στην ασφάλεια των πεζών, την αναβάθμιση των υποδομών, την ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας και την ανάπτυξη δικτύων πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων και πράσινων διαδρομών.

Η υλοποίηση των προτάσεων αυτών προϋποθέτει τη συνεργασία μεταξύ πολιτών, τοπικών φορέων και αυτοδιοίκησης, ενισχύοντας έναν ανοιχτό και συμμετοχικό διάλογο για το μέλλον της πόλης.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι κ.κ. εκπρόσωποι του Δήμου Ηλιούπολης, Ψυρρόπουλος Στάθης, Δήμαρχος, Γρηγορέας Ιωάννης, Αντιδήμαρχος Αθλητισμου, Πούλος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Μαρή Κυριακή, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Γεωργία – Χαρά Γκούβα, Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος σε θέματα Ατόμων με αναπηρία και Βασιλική Χανδρινού, Εντεταλμένη Σύμβουλος Εθελοντισμού και Νέας Γενιάς.

Ο κ. Κελεκίδης Παναγιώτης, Αστυνόμος Α’ εκπροσώπησε το Τμήμα Τροχαίας ΝΑ Αττικής. Από τους συνεργαζόμενους με το πρόγραμμα φορείς συμμετείχαν στην εκδήλωση οι :κ.κ. Δημήτρης Σκιάννης, Δημοσιογράφος, Πέτρος Ράλλης, πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Σιδηροδρόμου, Χατζηλιάδης Δημήτρης, Σύνδεσμος Θεραπευτικής Ιππασίας Ελλάδος, Πιτσιλός Παναγιώτης, Πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας Αστικής Ποδηλασίας, Χατζηχαραλάμπους και Πατσιαβός εκπροσωπώντας την Πανελλήνια Ενωση Αμφιβληστροειδοπαθών, Ναζίρη Ελένη, Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή, Ψύχας Σπύρος, ΔΣ Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας και Ευημερία Be posiGve,Μαλωτίδη Βίκυ, MIO-ECSDE. Ακόμη παραβρέθηκαν μέλη της επιτροπής οργάνωσης του Ecomobility και αξιολογητές του Ecocity οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ακούσουν τις απόψεις των παιδιών και μέσα από ζωντανό διάλογο, να λάβουν απαντήσεις σε σχετικά ερωτήματα.

Οι δράσεις του ECOMOBILITY συνεχίζονται δυναμικά σε όλη την Ελλάδα, με την αξιολόγηση των μαθητικών προτάσεων από τους υπευθύνους του προγράμματος και την ανάδειξη των αποτελεσμάτων, τα οποία θα ανακοινωθούν στην τελική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 9 Μαΐου 2026, στο Αμφιθέατρο της Σχολής Δημόσιας Υγείας του ΠΑΔΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, θα ακολουθήσει το ECOMOBILITY Forum, όπου μαθητές από όλα τα σχολεία της Ελλάδας που συμμετέχουν στην πανελλήνια εκστρατεία θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε ένα διαδραστικό συνέδριο, το οποίο διοργανώνεται από τους ECOMOBILITY Ambassadors. Μέσα από το Forum, οι νέοι θα μοιραστούν εμπειρίες, ιδέες και καλές πρακτικές, ενισχύοντας τη φωνή τους στον δημόσιο διάλογο για τη βιώσιμη κινητικότητα και το μέλλον των πόλεων.