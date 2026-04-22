Για τον σάλο που προκάλεσαν οι πρόσφατες δηλώσεις του για τον Πλάτωνα τοποθετήθηκε ο πρωθυπουργός της Αλβανία, Έντι Ράμα, την Τετάρτη (22/4/2026).

Μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ο Ράμα υποστήριξε ότι οι επίμαχες δηλώσεις του έγιναν σε χιουμοριστικό τόνο, με στόχο να «ζεστάνει» την ατμόσφαιρα της συζήτησης.

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Είχαμε ένα θέμα όταν είπα ότι οι Έλληνες δεν είστε απόγονοι του Πλάτωνα, αλλά ήταν ένας τρόπος να μπούμε στο κλίμα της συζήτησης με τον συνάδελφό σας. Δεν είχα πρόθεση να μειώσω τις αξίες και την ομορφιά της ελληνικής κουλτούρας και της Ιστορίας. Ήταν ένας τρόπος να τον “πειράξω” λίγο, γιατί παίρνουμε τους εαυτούς μας πολύ στα σοβαρά».

Απαντώντας σε σχόλιο του δημοσιογράφου Αλέξη Παπαχελά ότι κατά τη διάρκεια της συνέντευξης έδειχνε εχθρικός, ο Αλβανός πρωθυπουργός απέρριψε τον χαρακτηρισμό. «Εχθρικότητα; Όχι, ποτέ. Έχω μεγάλο θαυμασμό για αυτή τη χώρα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι επρόκειτο απλώς για χιούμορ που ίσως δεν ταίριαξε με το ύφος της συζήτησης.

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του, ο Ράμα εμφανίστηκε ενοχλημένος όταν κλήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση του Φρέντι Μπελέρη. «Γιατί να πάμε σε αυτό το θέμα;» διερωτήθηκε, σημειώνοντας ότι υπάρχουν και άλλοι δήμαρχοι που παραμένουν στη φυλακή, ενώ ο Μπελέρης έχει αποφυλακιστεί.