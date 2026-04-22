Ο Γκενάντι Ζιουγκάνοφ, βετεράνος ηγέτης του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ρωσίας, προειδοποίησε την Κρατική Δούμα ότι η παραπαίουσα ρωσική οικονομία ενδέχεται να οδηγήσει σε νέα κοινωνική αναταραχή, παρόμοια με την Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917. Ο ίδιος κάλεσε την κυβέρνηση να λάβει άμεσα μέτρα για τη διόρθωση της οικονομικής πορείας της χώρας.

Μιλώντας στην ολομέλεια της Δούμας, ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Σεπτεμβρίου, ο 81χρονος Ζιουγκάνοφ τόνισε ότι η κατάσταση είναι κρίσιμη. Η ομιλία του, σύμφωνα με το ηχητικό που δημοσιεύθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του κοινοβουλίου, προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον και χειροκροτήματα από τους βουλευτές.

«Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υποστηρίξουμε (τον πρόεδρο Βλαντίμιρ) Πούτιν και τη στρατηγική και τις πολιτικές του, αλλά εσείς (η κυβέρνηση) δεν ακούτε», υπογράμμισε. Στην αίθουσα παρευρισκόταν και ο Βιατσεσλάβ Βολόντιν, πρόεδρος της Δούμας και στενός σύμμαχος του Πούτιν.

Ο Ζιουγκάνοφ χαρακτήρισε τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου που συγκάλεσε πρόσφατα ο Πούτιν ως «την πιο ζοφερή εδώ και πολύ καιρό». Προειδοποίησε ότι χωρίς άμεσα χρηματοπιστωτικά και οικονομικά μέτρα, «το φθινόπωρο μας περιμένει μια επανάληψη αυτού που έγινε το 1917».

Παρά τις δηλώσεις του, δεν υπάρχουν προς το παρόν ενδείξεις για σοβαρή κοινωνική αναταραχή στη Ρωσία. Η χώρα εξακολουθεί να εφαρμόζει αυστηρή λογοκρισία, απαγορεύει τις διαδηλώσεις και επιβάλλει μακροχρόνιες ποινές φυλάκισης στους αντιφρονούντες, ενώ η FSB, διάδοχος της KGB, ενισχύει συνεχώς την επιρροή της.

Προσεκτική στάση απέναντι στον Πούτιν

Αν και το κόμμα του Ζιουγκάνοφ είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στο κοινοβούλιο και διάδοχο του Σοβιετικού Κομμουνιστικού Κόμματος, εξακολουθεί να στηρίζει τον Πούτιν και τις βασικές του πολιτικές. Η κριτική του προς το κυβερνών κόμμα Ενιαία Ρωσία παραμένει προσεκτικά σταθμισμένη, εντός του αυστηρά ελεγχόμενου πολιτικού πλαισίου της Μόσχας.

Στην ομιλία του, ο Ζιουγκάνοφ αναφέρθηκε και στη Ρωσίδα influencer Βικτόρια Μπόνια, η οποία σε βίντεό της που έγινε viral κατηγόρησε αξιωματούχους του Πούτιν ότι δεν τον ενημερώνουν για τα πραγματικά προβλήματα. Οι αναφορές αυτές θεωρήθηκαν προσπάθεια να προσεγγίσει τους ψηφοφόρους που πλήττονται από την οικονομική κρίση και να μεταφέρει την ευθύνη μακριά από τον πρόεδρο.

Ο ηγέτης του Κομμουνιστικού Κόμματος απέφυγε να επικρίνει προσωπικά τον Πούτιν, στρέφοντας τα πυρά του προς την κυβέρνηση, την κεντρική τράπεζα και το κυβερνών κόμμα, των οποίων οι δημοσκοπικές επιδόσεις φέρονται να πιέζονται.

Η ιστορική αναφορά και το οικονομικό πλαίσιο

Η επανάσταση του 1917 ανέτρεψε τη ρωσική μοναρχία και την προσωρινή κυβέρνηση, φέρνοντας τους Μπολσεβίκους στην εξουσία και οδηγώντας στη δημιουργία της Σοβιετικής Ένωσης, που κατέρρευσε το 1991. Ο Πούτιν, ο οποίος ηγείται της Ρωσίας από τα τέλη του 1999 είτε ως πρόεδρος είτε ως πρωθυπουργός, έχει κατ’ επανάληψη τονίσει ότι οι επαναστάσεις έχουν καταστροφικές συνέπειες.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Πούτιν επέπληξε κορυφαίους αξιωματούχους του για τη συρρίκνωση της οικονομίας κατά 1,8% στους πρώτους δύο μήνες του έτους και ζήτησε νέα μέτρα για την τόνωση της ανάπτυξης. Αν και η οικονομία ύψους 3,1 τρισ. δολαρίων απέφυγε την κατάρρευση παρά τις δυτικές κυρώσεις, η ανάπτυξη επιβραδύνθηκε στο 1% λόγω του πολέμου και των υψηλών επιτοκίων.

Ο πόλεμος ΗΠΑ–Ισραήλ στο Ιράν έχει ανεβάσει τις τιμές του πετρελαίου, στοιχείο που μπορεί να ενισχύσει τη ρωσική οικονομία εφόσον συνεχιστεί. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναθεώρησε προς τα πάνω την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη της Ρωσίας στο 1,1%, από 0,8%.