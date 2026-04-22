Στο πλευρό της ανδρικής ομάδας πόλο του Ολυμπιακού βρέθηκαν εκπρόσωποι από τα τμήματα μπάσκετ ανδρών και γυναικών, δείχνοντας έμπρακτα τη στήριξή τους στην προσπάθεια για διάκριση στο Water Polo Champions League.

Ο Σάσα Βεζένκοφ, ο Όμηρος Νετζήπογλου και η Ελεάννα Χριστινάκη έδωσαν το «παρών» στο «Γ. Καπαγέρωφ», προκειμένου να ενισχύσουν την ομάδα του Έλβις Φάτοβιτς στον κρίσιμο αγώνα απέναντι στη Νόβι Μπέογκραντ, για την προημιτελική φάση της διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός καλείται να αντιδράσει μετά την ήττα με 12-10 στο Βελιγράδι στην πρεμιέρα των ομίλων, με στόχο να πάρει τη ρεβάνς και να βελτιώσει τη βαθμολογική του θέση. Αυτή τη στιγμή, οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται σε ισοβαθμία με τη Νόβι Μπέογκραντ και την Μπρέσια στους 3 βαθμούς, ενώ στην κορυφή του ομίλου παραμένει αήττητη η Μπαρτσελονέτα.

Η αναμέτρηση στον Πειραιά αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο νικητής θα αποκτήσει προβάδισμα ενόψει της συνέχειας και θα κάνει σημαντικό βήμα για την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης.