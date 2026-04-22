Ο Ολυμπιακός δίνει κρίσιμη αναμέτρηση στον Πειραιά απέναντι στη Νόβι Μπέογκραντ, στο πλαίσιο του Champions League, με στόχο τη νίκη που θα τον κρατήσει «ζωντανό» στη μάχη της πρόκρισης στο Final 4.

Μετά από δύο ήττες στα πρώτα τρία παιχνίδια της φάσης των προημιτελικών, οι «ερυθρόλευκοι» δεν έχουν πλέον περιθώρια για απώλειες, καθώς η αναμέτρηση της Τετάρτης στο κολυμβητήριο του Πειραιά αποκτά χαρακτήρα τελικού. Η νίκη είναι μονόδρομος, ενώ σε περίπτωση επικράτησης με διαφορά μεγαλύτερη από εκείνη της ήττας στο Βελιγράδι (12-10), ο Ολυμπιακός θα αποκτήσει σημαντικό πλεονέκτημα στη μάχη της πρόκρισης.

Ο Γιάννης Φουντούλης τόνισε τη σημασία του αγώνα, επισημαίνοντας πως η ομάδα πρέπει να παρουσιαστεί με ένταση, συγκέντρωση και πάθος, αξιοποιώντας και τη δύναμη της έδρας και τη στήριξη του κόσμου για να φτάσει στη νίκη.

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Μπαρτσελονέτα υποδέχεται τη Μπρέσια στη Βαρκελώνη.

Η βαθμολογία στον Α’ Όμιλο

(3η αγων.)

1.Μπαρτσελονέτα 9

2.Νόβι Μπέογκραντ 3

3.Ολυμπιακός 3

4.Μπρέσια 3

Η 5η αγωνιστική (13/5)