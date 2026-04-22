Ξεκίνησε την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026, η ετήσια διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή και την επικαιροποίηση στοιχείων των αθλητικών σωματείων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο του Υπουργείου Αθλητισμού, μέσω της πλατφόρμας e-kouros.

Στην τέταρτη χρονιά εφαρμογής του, το ψηφιακό σύστημα ενσωματώνει νέες λειτουργίες που αποσκοπούν στην οργάνωση των δεδομένων και την απλούστευση των ελέγχων:

Αυτοματοποιημένοι έλεγχοι: Εφαρμογή συστήματος για τον έλεγχο πληρότητας των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.

Γεωγραφική αποτύπωση: Χρήση προτυποποιημένων στοιχείων για τον ακριβή εντοπισμό της δραστηριότητας ανά διοικητική περιφέρεια.

Business Intelligence (BI): Ενσωμάτωση εργαλείων ανάλυσης δεδομένων για τη στατιστική επεξεργασία των αθλητικών μεγεθών.

Δεδομένα και Πρόσβαση

Η πλατφόρμα λειτουργεί ως κεντρική βάση δεδομένων, όπου συγκεντρώνονται πληροφορίες για:

Τον αριθμό των σωματείων, των αθλητών και των προπονητών.

Τα είδη των αθλημάτων και των αγωνισμάτων ανά περιοχή.

Τις διαθέσιμες αθλητικές υποδομές και εγκαταστάσεις.

Τα στοιχεία αυτά είναι προσβάσιμα στις 66 Αθλητικές Ομοσπονδίες, στους 332 Δήμους και στις 13 Περιφέρειες της χώρας, ενώ παραμένουν διαθέσιμα για ενημέρωση κάθε πολίτη μέσω της δημόσιας πρόσβασης στο σύστημα.

Η διαδικασία για το 2026

Η τρέχουσα φάση λειτουργίας αφορά, την επικαιροποίηση στοιχείων για τα 6.451 σωματεία που ήταν ήδη εγγεγραμμένα στο Μητρώο του 2025. Τις νέες εγγραφές για 237 σωματεία που αποκτούν για πρώτη φορά το δικαίωμα ένταξης στο σύστημα. Και τις νέες αιτήσεις για ερασιτεχνικά σωματεία που διαθέτουν την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση.

Η ηλεκτρονική υποβολή επιτρέπει τη σύγκριση των ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων με τα προηγούμενα έτη, παρέχοντας στο Υπουργείο Αθλητισμού τη δυνατότητα παρακολούθησης της εξέλιξης των αθλητικών μεγεθών σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.