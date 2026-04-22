Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στη Λεωφόρο Μαρκοπούλου, στο Κορωπί, όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, από τη σύγκρουση ο 21χρονος αναβάτης της μηχανής εκτινάχθηκε από το όχημα και τραυματίστηκε σοβαρά. Ο νεαρός μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται.

Στο νοσοκομείο διακομίστηκε και ο 33χρονος οδηγός του αυτοκινήτου, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρύτερα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο διερευνώνται από την Τροχαία.