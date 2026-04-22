Τιμές πετρελαίου παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες την Τετάρτη, ύστερα από άνοδο περίπου ενός δολαρίου στην έναρξη των ασιατικών συναλλαγών. Οι επενδυτές αξιολογούν τις προοπτικές των συνομιλιών ειρήνης ΗΠΑ–Ιράν, μετά την απόφαση της Ουάσιγκτον να παρατείνει την εκεχειρία.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent αυξήθηκαν κατά 3 σεντς ή 0,02%, στα 98,51 δολάρια το βαρέλι στις 04:38 GMT, αφού νωρίτερα είχαν αγγίξει τα 99,38 δολάρια. Αντίθετα, τα συμβόλαια του West Texas Intermediate υποχώρησαν κατά 13 σεντς ή 0,14%, στα 89,53 δολάρια, έχοντας φτάσει έως τα 90,71 δολάρια στην έναρξη της συνεδρίασης.

Και τα δύο βασικά συμβόλαια είχαν ενισχυθεί περίπου 3% την Τρίτη.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα παρατείνει επ’ αόριστον την εκεχειρία με το Ιράν, λίγες ώρες πριν από τη λήξη της, προκειμένου να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου που έχει προκαλέσει χιλιάδες θανάτους και έχει κλονίσει την παγκόσμια οικονομία.

Η κίνηση αυτή φαίνεται να ήταν μονομερής και δεν κατέστη άμεσα σαφές αν το Ιράν ή ο σύμμαχος των ΗΠΑ, το Ισραήλ, θα συμφωνήσουν στην παράταση της εκεχειρίας, η οποία ξεκίνησε πριν από δύο εβδομάδες.

«Με το αποτέλεσμα των συνομιλιών αβέβαιο και τα Στενά του Ορμούζ κλειστά, η αγορά στερείται σαφούς κατεύθυνσης», δήλωσε ο Χιρογιούκι Κικούκαβα, επικεφαλής στρατηγικής της Nissan Securities Investment, θυγατρικής της Nissan Securities.

«Εφόσον δεν επαναληφθούν οι συγκρούσεις, οι τιμές αναμένεται να παραμείνουν κοντά στα τρέχοντα επίπεδα προς το παρόν», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα διατηρήσει τον αποκλεισμό των λιμανιών και των ακτών του Ιράν, κάτι που η ιρανική ηγεσία έχει χαρακτηρίσει πράξη πολέμου.

Δεν υπήρξε άμεση αντίδραση από τους ανώτερους ηγέτες του Ιράν σχετικά με την παράταση της εκεχειρίας. Το πρακτορείο Tasnim, που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, μετέδωσε ότι η Τεχεράνη δεν είχε ζητήσει την παράταση και επανέλαβε τη θέση της για διάρρηξη του αμερικανικού αποκλεισμού με τη βία.

Επιπτώσεις στη ναυσιπλοΐα και στις περιφερειακές εντάσεις

Η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό παγωμένη την Τρίτη. Σύμφωνα με δεδομένα ναυσιπλοΐας, μόνο τρία πλοία πέρασαν από το σημείο το τελευταίο 24ωρο.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον στρατευμάτων στο νότιο Λίβανο, παραβιάζοντας την εκεχειρία πριν από τις συνομιλίες ΗΠΑ–Λιβάνου που αναμένονται εντός της εβδομάδας. Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τη Χεζμπολάχ.

Ενεργειακές εξελίξεις στην Ευρώπη

Στην Ευρώπη, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ο αγωγός πετρελαίου Druzhba, μέσω του οποίου διοχετεύεται ρωσικό πετρέλαιο στην ήπειρο, είναι έτοιμος να επαναλειτουργήσει. Ωστόσο, τρεις πηγές της βιομηχανίας ανέφεραν ότι η Ρωσία σκοπεύει να διακόψει τις εξαγωγές πετρελαίου από το Καζακστάν προς τη Γερμανία μέσω του συγκεκριμένου αγωγού από την 1η Μαΐου.

Αποθέματα και προοπτικές αγοράς

Αργότερα την Τετάρτη, η Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ αναμένεται να δημοσιεύσει τα επίσημα στοιχεία για τα αποθέματα. Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, τα αποθέματα αργού πετρελαίου μειώθηκαν κατά 4,5 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, μετά από τρεις εβδομάδες ανόδου, ενώ μειώσεις σημειώθηκαν και στα αποθέματα βενζίνης και αποσταγμάτων.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι για την εβδομάδα που έληξε στις 17 Απριλίου, η μείωση των αποθεμάτων αργού θα φτάσει τα 1,2 εκατομμύρια βαρέλια.

Με πληροφορίες από το Reuters