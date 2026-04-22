Από την 1η Μαΐου τίθενται σε ισχύ σημαντικές αλλαγές στη διαχείριση των ανείσπρακτων ενοικίων, με στόχο την ταχύτερη ανάκτηση οφειλών και την άμεση απόδοση των ακινήτων στους ιδιοκτήτες.

Το νέο πλαίσιο αποσκοπεί στη μείωση των καθυστερήσεων που επιβάρυναν μέχρι σήμερα τη δικαστική διαδικασία.

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις, οι διαταγές πληρωμής και απόδοσης μισθίου δεν θα εκδίδονται πλέον από δικαστές, αλλά από πιστοποιημένους δικηγόρους. Η αλλαγή αυτή επιδιώκει να περιορίσει τις πολύμηνες αναμονές που προκαλούνταν από αναβολές και τον φόρτο εργασίας των δικαστηρίων.

Η νέα διαδικασία θα εφαρμόζεται σε περιπτώσεις λήξης μίσθωσης ή παραμονής ενοικιαστή χωρίς συμφωνία. Προϋπόθεση αποτελεί η αποστολή εξώδικου τουλάχιστον τρεις μήνες πριν την έναρξη της διαδικασίας, ώστε να διασφαλίζεται η νόμιμη ενημέρωση του ενοικιαστή.

Οι δικηγόροι που θα συμμετέχουν στο σύστημα θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τετραετή εμπειρία, να είναι ταμειακά ενήμεροι και να μην έχουν σοβαρές πειθαρχικές κυρώσεις. Παράλληλα, προβλέπεται υποχρεωτική επιμόρφωση, ενώ οι υποθέσεις θα ανατίθενται μέσω καταλόγων των Δικηγορικών Συλλόγων ανά Πρωτοδικείο, με σειρά προτεραιότητας για λόγους διαφάνειας.

Η έκδοση κάθε διαταγής θα ολοκληρώνεται εντός 20 ημερών από την ανάθεση, καλύπτοντας τόσο τα οφειλόμενα ενοίκια όσο και την απόδοση του ακινήτου. Το κόστος ορίζεται σε 400 ευρώ για τη διαταγή πληρωμής και 300 ευρώ για την απόδοση μισθίου, με τις πληρωμές να πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω των Δικηγορικών Συλλόγων.