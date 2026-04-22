Χιλιάδες υποστηρικτές του καθεστώτος συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία Επανάστασης της Τεχεράνης, κυματίζοντας σημαίες και φωνάζοντας συνθήματα εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.

Η μαζική αυτή συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης, μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν. Οι διαδηλωτές κατέκλυσαν την πλατεία, δημιουργώντας μια εικόνα έντονου πατριωτικού ενθουσιασμού και στρατιωτικής επίδειξης ισχύος.

🇮🇷🇺🇸🇵🇰 Iran just rolled a Khorramshahr-4 ballistic missile into the middle of Tehran’s Revolution Square for everyone to see. 2,000 km range. Heavy warhead. Used in real strikes against Israel. Iran’s message is not cryptic at all.pic.twitter.com/vL99KUPQ7d https://t.co/iSi9Obdhn1 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 21, 2026

Στο κέντρο της πορείας βρισκόταν ένα πανύψηλο φορτηγό που κινούνταν αργά, μεταφέροντας έναν τεράστιο βαλλιστικό πύραυλο Khorramshahr-4 με εμβέλεια 2.000 χιλιομέτρων. Το όπλο αποτέλεσε το επίκεντρο του θεάματος, συμβολίζοντας τη στρατιωτική αυτοπεποίθηση του Ιράν.

«Κοιτάξτε το ισχυρό μας όπλο και τρέμετε!» δήλωσε ο Αχμάντ Βαχίντι, αρχηγός του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), επιδεικνύοντας με υπερηφάνεια τον βαλλιστικό πύραυλο, όπως εκείνους που έχουν χρησιμοποιηθεί σε επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ.

Crowds in Tehran continue to rally against the US and Israel with missiles on display in city squares, while US President Donald Trump has announced an extension of the ceasefire with Iran ⤵︎ pic.twitter.com/iAJ2Mky2V4 — Anadolu English (@anadoluagency) April 22, 2026

Ο ανώτατος Ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος συνέχισε με έντονο ύφος: «Αρνηθήκαμε όλες τις διαπραγματεύσεις, επιλέξαμε τη βία και τώρα η Αμερική θα νιώσει την πλήρη δύναμη του πιο καταστροφικού όπλου μας, βεληνεκούς 2.000 χιλιομέτρων! Θάνατος στον Μεγάλο Σατανά! Θα τους νικήσουμε με την ένδοξη πυραυλική μας παρέλαση!».