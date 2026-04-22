Το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών επιστρέφει στην πόλη των Δελφών από τις 22 έως τις 25 Απριλίου 2026, σε μια περίοδο που η παγκόσμια πραγματικότητα μεταβάλλεται με καταιγιστικούς ρυθμούς.

Με κεντρικό τίτλο «The Shock of the New» (Το Σοκ του Νέου), η φετινή διοργάνωση εστιάζει στις ραγδαίες εξελίξεις που αναδιαμορφώνουν το διεθνές σκηνικό: από τις πολεμικές συγκρούσεις σε Ιράν και Ουκρανία και τις νέες γεωπολιτικές ισορροπίες, έως τις ενεργειακές προκλήσεις και τον μετασχηματισμό που επιφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη στην οικονομία, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει περισσότερες από 200 συζητήσεις, 25 κλειστές συνεδριάσεις και έξι στρογγυλές τράπεζες, με τη συμμετοχή 1.200 ομιλητών από όλο τον κόσμο. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται κυβερνητικοί αξιωματούχοι, ανώτατα στελέχη διεθνών οργανισμών, ακαδημαϊκοί και κορυφαίοι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού τομέα.

Διαβάστε ακόμα: Δημογραφικό και στεγαστικό στην ατζέντα του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών

Θεματικοί άξονες και διεθνείς συνεργασίες

Το Φόρουμ θα επικεντρωθεί στις τεχνολογικές αλλαγές, την κλιματική κρίση και τις νέες γεωπολιτικές ισορροπίες, με έμφαση στις σχέσεις της Ευρώπης με τις ΗΠΑ και τη Μέση Ανατολή. Συνολικά, 51 διεθνείς δεξαμενές σκέψης και οργανισμοί συμμετέχουν ως σύμβουλοι προγράμματος, μεταξύ των οποίων ο ΟΟΣΑ, η Παγκόσμια Τράπεζα, το Chatham House, το London School of Economics, το Warsaw Security Forum, το Heritage Foundation και το Atlantic Council.

Διάλογοι για την Ελλάδα και την Ευρώπη

Την έναρξη του Φόρουμ θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Την ολομέλεια της πρώτης ημέρας θα κλείσει ο διάλογος του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Antonio Costa.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα πραγματοποιηθούν συζητήσεις μεταξύ κορυφαίων υπουργών της Ελληνικής Κυβέρνησης και Ευρωπαίων Επιτρόπων. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης θα συνομιλήσει με τον Επίτροπο Οικονομικών και Παραγωγικότητας Vladis Dombrovskis. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου θα έχει διάλογο με την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Teresa Ribera, ενώ ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας θα συναντηθεί με τον Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολο Τζιτζικώστα.

Στο Φόρουμ θα συμμετάσχουν επίσης η Επίτροπος για τη Διεύρυνση της ΕΕ Marta Kos, ο Επίτροπος για την Αλιεία και τους Ωκεανούς Κώστας Καδής και η Επίτροπος για τη Μεσόγειο Dubravka Šuica.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης θα συζητήσει για το αναπτυξιακό μοντέλο της ελληνικής οικονομίας με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΟΣΑ Mathias Cormann. Παράλληλα, θα συμμετάσχουν ο Γενικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας Pierre Gramegna και οι Αντιπρόεδροι της ΕΤΕπ Gelsomina Viglioti και Ιωάννης Τσακίρης.

Διεθνείς πολιτικές προσωπικότητες

Το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών θα φιλοξενήσει σημαντικές πολιτικές φυσιογνωμίες, όπως τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Εσθονίας Alar Karis, το μέλος της Προεδρίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης Željka Cvijanović, τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας Edi Rama και τον Πρίγκιπα Αλβέρτο Β’ του Μονακό.

Αναμένεται η παρουσία περισσότερων από 20 εν ενεργεία υπουργών από όλο τον κόσμο, καθώς και προσωπικοτήτων που έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διεθνή πολιτική σκηνή, όπως ο 11ος Πρόεδρος της Τουρκίας Abdullah Gül, ο πρώην Πρωθυπουργός του Ισραήλ Ehud Olmert, οι πρώην Πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Herman Van Rompuy και Charles Michel, και ο πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας Paolo Gentiloni.

Η ελληνική συμμετοχή

Η ελληνική πολιτική ηγεσία θα δώσει δυναμικό «παρών». Μεταξύ άλλων, θα συμμετάσχουν οι Υπουργοί Γιώργος Γεραπετρίτης, Νίκος Δένδιας, Σοφία Ζαχαράκη, Άδωνις Γεωργιάδης, Νίκη Κεραμέως, Γιώργος Φλωρίδης, Λίνα Μενδώνη, Τάκης Θεοδωρικάκος, Μαργαρίτης Σχοινάς, Όλγα Κεφαλογιάννη, Δημήτρης Παπαστεργίου, Βασίλης Κικίλιας και Δόμνα Μιχαηλίδου.

Παράλληλα, θα παραστούν ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και ο πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος.

Ακαδημαϊκοί και στοχαστές διεθνούς κύρους

Το Φόρουμ θα φιλοξενήσει διακεκριμένους ακαδημαϊκούς, αναλυτές και προσωπικότητες της διεθνούς επιχειρηματικής σκηνής. Μεταξύ αυτών, ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης Στάθης Καλύβας, ο Καθηγητής στο Sciences Po και Πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ Λουκάς Τσούκαλης, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ Νίκος Βέττας, ο Senior Managing Director της JP Morgan Θοδωρής Γιατράκος, η Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ Άννα Διαμαντοπούλου, ο Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών Νικηφόρος Διαμαντούρος, ο ομότιμος καθηγητής και πρώην Αντιπρόεδρος του ΕΔΔΑ Χρήστος Ροζάκης, ο Πρόεδρος του The American College of Greece Edward C. Wingenbach και ο Διευθυντής του Institute of Global Affairs Κωνσταντίνος Φίλης.