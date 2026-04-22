Σε πλήρη λειτουργία τίθεται από σήμερα, Τετάρτη 22 Απριλίου 2026, η νέα έκδοση 2.0.0 της εφαρμογής timologio της ΑΑΔΕ. Η αναβάθμιση, η οποία ολοκληρώνεται το πρωί (07:30 – 09:30), ενσωματώνει κρίσιμες αλλαγές που αφορούν τη Β’ φάση των ψηφιακών παραστατικών διακίνησης και την ηλεκτρονική τιμολόγηση (Α.1123/2024 – Β΄ φάση και Α.1129/2025).

Οι χρήστες της εφαρμογής θα έρθουν αντιμέτωποι με ένα ανανεωμένο περιβάλλον που προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία, αλλά και νέες υποχρεώσεις παρακολούθησης των διακινήσεων.

Οι κυριότερες αλλαγές και προσθήκες περιλαμβάνουν:

1. Επιλογή γλώσσας έκδοσης παραστατικών

* Παρέχεται πλέον δυνατότητα επιλογής γλώσσας για την έκδοση των παραστατικών, Ελληνικά ή Αγγλικά.

2. Παραστατικά Διακίνησης (Α.1123/2024 – Β΄ φάση)

Ενεργοποιούνται νέες λειτουργικότητες για την αρτιότερη παρακολούθηση των διακινήσεων. Συγκεκριμένα:

* Προσθήκη νέων τύπων Παραστατικών Διακίνησης 9.1, 9.2, 10.1, 10.2.

* Δυνατότητα Αντίστροφης Διακίνησης για τα παραστατικά τύπου 9.3.

* Διαχείριση απώλειας διασύνδεσης για τα παραστατικά τύπου 9.1, 9.2, 10.1, 10.2.

* Δυνατότητα ακύρωσης για τα παραστατικά τύπου 9.1 και 9.2.

* Προσθήκη ένδειξης «Υπό Ζύγιση» και καταχώρηση στοιχείων συσκευασίας.

* Υποστήριξη πολλαπλών συνδεόμενων ΜΑΡΚ.

* Καταχώρηση Σκοπού Διακίνησης σε επίπεδο γραμμής και Λοιπής Αιτίας Διακίνησης.

3. Αναζήτηση και Προβολή (Α.1129/2025)

Εισάγονται νέες λειτουργικότητες αναζήτησης και προβολής παραστατικών:

* Δυνατότητα αναζήτησης παραστατικών ως λήπτης.

* Εμφάνιση βασικών στοιχείων για το σύνολο των εκδιδόμενων παραστατικών, ανεξάρτητα από το αν εκδόθηκαν μέσω της εφαρμογής timologio.

* Δυνατότητα προβολής σύνοψης παραστατικού.

* Δυνατότητα λήψης παραστατικού σε μορφή PDF σε ηλεκτρονική τιμολόγηση (timologio – Πάροχος).

* Προσθήκη επιπλέον πληροφοριών, σε περίπτωση διακίνησης, σχετικά με:

– τρόπους πληρωμής,

– πολλαπλά συνδεόμενα ΜΑΡΚ,

– στοιχεία συσκευασίας.

* Προβολή επιπλέον πληροφοριών, σε επίπεδο γραμμής, ενδεικτικά:

– κωδικός TARIC,

– τέλη και λοιποί φόροι,

– ειδικός τύπος γραμμής,

– σχόλια γραμμής.

Η νέα έκδοση θα είναι διαθέσιμη μετά την αναβάθμιση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026 (Ώρες: 7:30 – 9:30 π.μ.). Κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα η εφαρμογή δεν θα είναι διαθέσιμη.

Ερχεται και το myDATAapp

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, εντός των επόμενων ημερών θα ακολουθήσει και η αναβάθμιση της εφαρμογής για κινητές συσκευές (myDATAapp), η οποία θα ενσωματώνει τις αντίστοιχες λειτουργίες για την ψηφιακή παρακολούθηση της διακίνησης αγαθών από το smartphone ή το tablet.

Για οποιαδήποτε απορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο 1521 (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ) ή να υποβάλουν ψηφιακά ερωτήματα μέσω της πλατφόρμας my1521.

* Τηλεφωνικά στο 1521, χωρίς χρέωση, εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00

* Ψηφιακά στο my1521, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, επιλέγοντας: Θέματα Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων & myDATA > timologio