Από τις 2 Δεκεμβρίου τίθεται σε λειτουργία η νέα έκδοση 1.9.0 της εφαρμογής «timologio της ΑΑΔΕ, η οποία επεκτείνει σημαντικά τις δυνατότητες του συστήματος myDATA στον τομέα της διακίνησης αποθεμάτων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η αναβάθμιση επικεντρώνεται στην πλήρη ενσωμάτωση των Παραστατικών Διακίνησης (Παραστατικά 9.3) και στην εναρμόνιση με τις τελευταίες φορολογικές διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ.

Κύριες αλλαγές στην έκδοση 1.9.0

Η εφαρμογή ενισχύεται με νέες λειτουργίες για την έκδοση και διαχείριση παραστατικών διακίνησης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η προσθήκη του νέου σκοπού διακίνησης με κωδικό 20 «Μεταφορές – Ταχυμεταφορές», που καλύπτει τις ανάγκες του κλάδου των μεταφορών.

Παράλληλα, επικαιροποιήθηκαν οι ονομασίες των σκοπών διακίνησης: ο κωδικός 7 μετονομάστηκε σε «Επεξεργασία – Συναρμολόγηση – Αποσυναρμολόγηση» και ο κωδικός 8 σε «Ενδοδιακίνηση» (πρώην «Μεταξύ Εγκαταστάσεων Οντότητας»).

Η νέα έκδοση δίνει επίσης τη δυνατότητα ακύρωσης παραστατικών διακίνησης απευθείας μέσα από την εφαρμογή, ενώ προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση του ίδιου ΑΦΜ για Εκδότη και Λήπτη στις περιπτώσεις Ενδοδιακίνησης και Λοιπών Διακινήσεων.

Νέες λειτουργίες και τεχνικές βελτιώσεις

Σημαντική προσθήκη αποτελεί η δυνατότητα διαχείρισης απώλειας διασύνδεσης (offline έκδοση). Οι χρήστες μπορούν πλέον να επιλέγουν την ένδειξη «Απώλεια διασύνδεσης» κατά τη δημιουργία σειράς παραστατικών 9.3, η οποία εμφανίζεται αυτόματα στο QR Code και στη σελίδα δρομολόγησης, ενημερώνοντας για την κατάσταση offline λειτουργίας.

Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε η υποστήριξη της ειδικής γραμμής «Δωροεπιταγή/Δωρεάν Διάθεση» (Rec type 6) με μηδενική αξία. Η σχετική ένδειξη εμφανίζεται τόσο κατά την προσθήκη του προϊόντος όσο και στη λίστα αγαθών του παραστατικού.

Επικαιροποίηση ΦΠΑ και διαθεσιμότητα

Η νέα έκδοση περιλαμβάνει επικαιροποίηση των άρθρων ΦΠΑ, ενσωματώνοντας τις αλλαγές στις αιτίες εξαίρεσης, σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ν. 5144/2024).

Η αναβάθμιση της εφαρμογής θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025, από τις 7:00 έως τις 9:00 το πρωί, διάστημα κατά το οποίο η υπηρεσία δεν θα είναι διαθέσιμη.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ my1521, τηλεφωνικά στο 1521 (χωρίς χρέωση, εργάσιμες ημέρες 7:00–20:00) ή ψηφιακά μέσω του my1521, επιλέγοντας: Θέματα Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων & myDATA > timologio.