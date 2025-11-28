Αναλυτικές οδηγίες για τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενοικιαστές το 2025, ώστε να εξασφαλίσουν την επιστροφή ενοικίου της επόμενης χρονιάς, δημοσίευσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η ανακοίνωση αφορά τους 886.883 δικαιούχους που έλαβαν την ενίσχυση για το 2024.

Για να μη χαθεί η επιστροφή ενοικίου για το 2025, οι ενοικιαστές θα πρέπει να τηρήσουν συγκεκριμένα βήματα:

• Υποβολή Δήλωσης Μίσθωσης: Η Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης («Μισθωτήριο») πρέπει να έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ έως τις 15 Ιουλίου 2026.

• Καταχώρηση στη Φορολογική Δήλωση: Ο αριθμός της δήλωσης μίσθωσης πρέπει να δηλωθεί στο έντυπο Ε1 (Πίνακας 6) έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου 2026.

• Γνωστοποίηση IBAN: Ο δικαιούχος οφείλει να έχει δηλώσει στην ΑΑΔΕ τον τραπεζικό του λογαριασμό (IBAN).

Ειδικές περιπτώσεις και δικαιολογητικά

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ενοικιαστές πρέπει να υποβάλουν δικαιολογητικά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE:

Α. Όταν ο εκμισθωτής δεν υποχρεούται σε ηλεκτρονική δήλωση (π.χ. Δημόσιο) ή υποβάλει χειρόγραφη δήλωση (π.χ. ανήλικοι), τα δικαιολογητικά – όπως μισθωτήριο, αποδεικτικά καταβολής και βεβαίωση σπουδών – πρέπει να κατατεθούν έως 20 Οκτωβρίου 2026 για καταβολή τον Νοέμβριο ή έως 31 Δεκεμβρίου 2026 για μεταγενέστερη πληρωμή.

Β. Σε περιπτώσεις μη καταβολής της ενίσχυσης λόγω λαθών ή ασυμφωνιών, οι δικαιούχοι μπορούν να ζητήσουν επανεξέταση έως 31 Δεκεμβρίου του έτους καταβολής, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Τρόπος υπολογισμού της ενίσχυσης

Η οικονομική ενίσχυση αντιστοιχεί στο 1/12 του ετήσιου ενοικίου που καταβλήθηκε για κύρια ή φοιτητική κατοικία το προηγούμενο έτος. Για παράδειγμα, αν το συνολικό ποσό ενοικίου για φοιτητική κατοικία το 2024 ήταν 1.200 ευρώ, η ενίσχυση ανέρχεται σε 100 ευρώ.

Σε περίπτωση διαδοχικών μισθώσεων μέσα στο ίδιο έτος, λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των μισθωμάτων. Έτσι, αν το συνολικό ενοίκιο ανήλθε σε 5.100 ευρώ, η επιστροφή θα είναι 425 ευρώ.

Όρια και προσαυξήσεις

Για την κύρια κατοικία, η ενίσχυση ανέρχεται στο 1/12 της ετήσιας δαπάνης, με ανώτατο όριο τα 800 ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, χωρίς να υπερβαίνει το 1/12 του συνολικού ενοικίου.

Για τη φοιτητική κατοικία, το ανώτατο ποσό ενίσχυσης είναι 800 ευρώ ετησίως ανά φοιτητή. Αν περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα μισθώνουν την ίδια κατοικία, η ενίσχυση καταβάλλεται μόνο μία φορά.

Διαδικασία καταβολής

Η ενίσχυση καταβάλλεται αυτόματα στον δηλωμένο λογαριασμό του δικαιούχου, χωρίς να απαιτείται αίτηση, βάσει των στοιχείων της φορολογικής δήλωσης όπως έχουν διαμορφωθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, σε ειδικές περιπτώσεις – όπως όταν ο εκμισθωτής δεν υποβάλλει ηλεκτρονική δήλωση ή όταν προκύπτουν ασυμφωνίες – οι μισθωτές πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά έως 20 Οκτωβρίου 2025 για καταβολή έως το τέλος Νοεμβρίου ή έως 31 Δεκεμβρίου 2025 για μεταγενέστερη πληρωμή.

Κριτήρια χορήγησης

Για τη μισθωμένη κύρια κατοικία, ισχύουν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:

• Άγαμοι: έως 20.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα.

• Έγγαμοι ή μέλη συμφώνου συμβίωσης: έως 28.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 4.000 ευρώ ανά τέκνο.

• Μονογονεϊκές οικογένειες: έως 31.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

Η συνολική αξία ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για άγαμους και προσαυξάνεται κατά 20.000 ευρώ για σύζυγο ή εξαρτώμενο τέκνο.

Για τη φοιτητική κατοικία, εξετάζονται μόνο τα εισοδηματικά κριτήρια, ανεξάρτητα από το αν δηλώνεται στη φορολογική δήλωση των γονέων ή του ίδιου του φοιτητή.

Με βάση το παράδειγμα της ΑΑΔΕ, φοιτητής με ετήσιο ενοίκιο 8.520 ευρώ και εισόδημα 12.000 ευρώ δικαιούται ενίσχυση 710 ευρώ. Αντίστοιχα, διαζευγμένοι γονείς με ένα εξαρτώμενο τέκνο και ετήσια μισθώματα 8.520 και 12.000 ευρώ θα λάβουν ενίσχυση 710 και 850 ευρώ, αντίστοιχα.

