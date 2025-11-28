Σήμερα, 28 Νοεμβρίου 2025, πάνω από 1,1 εκατομμύρια ενοικιαστές θα δουν το απόγευμα, στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς την επιστροφή ενοικίου για το 2024. Η ΑΑΔΕ έχει ήδη ξεκινήσει τις πιστώσεις, με τα ποσά να φτάνουν έως 800 ευρώ για την κύρια κατοικία, προσαυξημένα κατά 50 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ οι φοιτητές λαμβάνουν έως 800 ευρώ για τη φοιτητική τους στέγη.

Η καταβολή γίνεται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης, με βάση τα στοιχεία της τελευταίας φορολογικής δήλωσης, και αφορά τόσο όσους πλήρωσαν ενοίκιο για όλο το έτος όσο και όσους είχαν μισθώσεις μικρότερης διάρκειας. Οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, ενώ τα ποσά της επιστροφής υπολογίζονται αναλόγως των μηνών μίσθωσης και του ύψους των καταβληθέντων μισθωμάτων.

Κυριάκος Πιερρακάκης: Ξεκίνησαν οι πληρωμές για δικαιούχους επιστροφής ενοικίου

Στην ανάρτησή του ο κύριος Πιερρακάκης τονίζει μεταξύ άλλων ότι «πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή ενός ακόμα μόνιμου μέτρου, που θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Όπως και σε όλα τα μόνιμα μέτρα στήριξης που υλοποιεί η Ελληνική Κυβέρνηση, το δημοσιονομικό πλεόνασμα μεταφράζεται σε κοινωνικό μέρισμα. Η πρόοδος της οικονομίας επιστρέφει στους πολίτες, στηρίζοντας τα νοικοκυριά στοχευμένα, δίκαια και άμεσα» καταλήγει ο κ. Πιερρακάκης.

Δείτε την ανάρτηση

Αναλυτικά το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε:

Έως 800 ευρώ για κύρια κατοικία. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Έως 800 ευρώ για φοιτητική κατοικία ανά φοιτητή.

Το ποσό της επιστροφής είναι ίσο με το ένα δωδέκατο (1/12) του συνολικού ετήσιου ενοικίου που καταβλήθηκε το 2024. Αν υπήρξαν περισσότερες από μία διαδοχικές μισθώσεις, το ποσό υπολογίζεται με βάση το άθροισμα των καταβληθέντων μισθωμάτων.

Για την πληρωμή της επιστροφής ενοικίου θα πρέπει να καλύπτονται τα εξής κριτήρια:

Εισοδηματικά κριτήρια

Άγαμος: έως 20.000 ευρώ

Ζευγάρι χωρίς παιδιά: έως 28.000 ευρώ

Ζευγάρι με 1 παιδί: έως 32.000 ευρώ

Ζευγάρι με 2 παιδιά: έως 36.000 ευρώ

Για κάθε επιπλέον ανήλικο: +4.000 ευρώ

Περιουσιακά στοιχεία

Άγαμος: έως 120.000 ευρώ αξία ακίνητης περιουσίας

Έγγαμος χωρίς παιδιά: έως 140.000 ευρώ

Με 1 παιδί: έως 160.000 ευρώ

Με 2 παιδιά: έως 180.000 ευρώ

Για την ομαλή πληρωμή τής επιστροφής ενοικίου θα πρέπει να είχε υποβληθεί στην ΑΑΔΕ η Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης («Μισθωτήριο») για το ακίνητο. Επίσης να είχε δηλωθεί ο αριθμός της δήλωσης αυτής στη φορολογική δήλωση φορολογικού έτους 2024 (έντυπο Ε1, Πίνακας 6).

Εάν δεν είχε δηλωθεί ο αριθμός του μισθωτηρίου στο Ε1, η ΑΑΔΕ προχωρά σε διασταυρώσεις και εφόσον από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή και την ενεργή δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ, τα στοιχεία μίσθωσης ταυτοποιούνται μέσω του δηλωθέντος αριθμού παροχής ρεύματος, η ενίσχυση θα καταβάλλεται κανονικά.

Πού υποβάλλονται τα δικαιολογητικά

Οι δικαιούχοι μισθωτές μπορούν να υποβάλουν έως τις 31/12/2025 ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE , τα σχετικά δικαιολογητικά (μισθωτήριο, βεβαιώσεις σπουδών, αποδεικτικά τραπέζης για την καταβολή του μισθώματος) στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους υπηρεσία της ΑΑΔΕ, προκειμένου να γίνει η καταβολή της ενίσχυσης σε επόμενο χρόνο.

Επιστροφή ενοικίου: Βήμα – βήμα η διαδικασία

Σημειώνεται ότι με νεότερη απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες ώστε από 1/1/2026 η εξόφληση των ενοικίων να γίνεται υποχρεωτικά με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του εκμισθωτή.

Η πληρωμή της ενίσχυσης θα γίνει εφάπαξ στον λογαριασμό (IBAN) που έχει γνωστοποιηθεί στην ΑΑΔΕ, στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού IBAN ή μέσω του myAADEapp στην επιλογή Στοιχεία Επικοινωνίας > IBAN.