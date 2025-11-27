Χιλιάδες ενοικιαστές κύριας και φοιτητικής κατοικίας θα πρέπει να σπεύσουν σήμερα Πέμπτη να δηλώσουν το ΙΒΑΝ του τραπεζικού τους λογαριασμού στο Μητρώο της ΑΑΔΕ. Διαφορετικά, αύριο Παρασκευή δεν θα δουν στον λογαριασμό τους το ποσό ενός μηνιαίου ενοικίου που δικαιούνται.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, περίπου 30.000 φορολογούμενοι βρίσκονται σε εκκρεμότητα, καθώς αναμένουν την πίστωση των χρημάτων χωρίς όμως να έχουν καταχωρίσει το ΙΒΑΝ στο myAADE, γεγονός που καθιστά αδύνατη την καταβολή της ενίσχυσης.

Πώς δηλώνεται το ΙΒΑΝ

Η δήλωση του ΙΒΑΝ γίνεται σε 3 βήματα:

1. Συνδέεστε με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet στην ψηφιακή πύλη myAADE (myAADE.gov.gr).

2. Επιλέγετε Μητρώο & Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ.

3. Καταχωρείτε τον λογαριασμό σας, αφού προηγουμένως βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργός και στο όνομά σας.

Οι πληρωμές

Πάνω από 1 εκατ. νοικοκυριά αναμένεται να λάβουν αύριο την επιστροφή ενός ενοικίου για το 2024 που φτάνει έως 800 ευρώ για την κύρια κατοικία, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο και τα 800 ευρώ για τη φοιτητική κατοικία και κάθε φοιτητή.

Ωστόσο, για τους ενοικιαστές που εμφανίζουν καθυστερήσεις στις πληρωμές, το τελικό ποσό θα είναι μικρότερο ή ακόμη και μηδενικό. Κι αυτό επειδή η ΑΑΔΕ έχει υπολογίσει την ενίσχυση με βάση τα πραγματικά εισπραχθέντα ενοίκια, όπως δηλώνονται από τον ιδιοκτήτη στο έντυπο Ε2, και όχι με βάση το συμφωνημένο μίσθωμα του συμβολαίου.

Τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν λάβουν την ενίσχυση

Όσοι, παρότι πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, δεν λάβουν την ενίσχυση, θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα επανεξέτασης μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η προθεσμία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Στις περιπτώσεις μη καταβολής της ενίσχυσης, οι λόγοι μπορεί να αφορούν:

– Την εφαρμογή των προϋποθέσεων για μίσθωση φοιτητικής κατοικίας.

– Τη μη πλήρωση των νόμιμων όρων για κάποια από τις μισθώσεις φοιτητών, όταν υπάρχουν περισσότερες της μίας.

– Ασυμφωνία στο ποσό του μισθώματος, εφόσον έχει δηλωθεί υψηλότερο ποσό από το συμβατικό. Στην περίπτωση αυτή, οι δικαιούχοι οφείλουν να προσκομίσουν τραπεζικά παραστατικά εξόφλησης του ενοικίου και το σχετικό μισθωτήριο που αποδεικνύει τα συμφωνηθέντα ποσά.

Σε περίπτωση που μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώνεται η συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων για τη χορήγηση της ενίσχυσης δρομολογείται η καταβολή των ποσών στους δικαιούχους.

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν θα συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο ενώ για όσους έχουν δηλώσει ψευδή ή παραποιημένα στοιχεία προβλέπονται βαριές συνέπειες. Αν διαπιστωθεί ότι υποβλήθηκαν ανακριβείς δηλώσεις μισθώσεων, το επίδομα χαρακτηρίζεται αχρεωστήτως καταβληθέν και επιστρέφεται με τόκους και προσαυξήσεις. Παράλληλα, ο ενοικιαστής- παραβάτης αποκλείεται από ανάλογες επιδοτήσεις για τρία χρόνια.