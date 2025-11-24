Λίγο πριν ολοκληρωθεί ο Νοέμβριος, περίπου 1 εκατομμύριο μισθωτές θα δουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς μέρος του ενοικίου που κατέβαλαν μέσα στο 2024, έως και 800 ευρώ για την κύρια κατοικία και ανά φοιτητή για φοιτητική στέγη. Η διαδικασία γίνεται αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται καμία αίτηση, με βάση τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων και των μισθωτηρίων που έχουν υποβληθεί στην ΑΑΔΕ.

Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε:

Έως 800 ευρώ για κύρια κατοικία. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Έως 800 ευρώ για φοιτητική κατοικία ανά φοιτητή.

Το ποσό της επιστροφής είναι ίσο με το ένα δωδέκατο (1/12) του συνολικού ετήσιου ενοικίου που καταβλήθηκε το 2024. Αν υπήρξαν περισσότερες από μία διαδοχικές μισθώσεις, το ποσό υπολογίζεται με βάση το άθροισμα των καταβληθέντων μισθωμάτων.

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για τη λήψη της ενίσχυσης, ανάλογα με το είδος της κατοικίας (κύρια ή φοιτητική), είναι τα εξής:

για μίσθωση κύριας κατοικίας, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:

Εισοδηματικά κριτήρια (ετήσιο οικογενειακό εισόδημα):

Άγαμοι: έως 20.000 ευρώ.

Έγγαμοι ή Μέλη Συμφώνου Συμβίωσης: έως 28.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 4.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Μονογονεϊκές Οικογένειες: έως 31.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του πρώτου.

Περιουσιακά κριτήρια: Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας (με βάση τα στοιχεία ΕΝΦΙΑ του έτους καταβολής της ενίσχυσης) δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:

120.000 ευρώ για τους άγαμους.

120.000 ευρώ, προσαυξημένη κατά 20.000 ευρώ για τον/την σύζυγο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης και κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο.

Για μίσθωση φοιτητικής κατοικίας:

Εξετάζονται μόνο τα εισοδηματικά κριτήρια που αναφέρονται παραπάνω, ανεξάρτητα από το αν η φοιτητική κατοικία δηλώνεται στη φορολογική δήλωση των γονέων ή ως κύρια κατοικία στη φορολογική δήλωση του ίδιου του φοιτητή.

Η καταβολή της ενίσχυσης (επιστροφής ενοικίου) θα γίνει με βάση το μέγιστο ποσό μεταξύ αυτού που έχει συμφωνηθεί συμβατικά (βάσει της ενεργούς δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ) και του ποσού που έχει δηλωθεί από τους εκμισθωτές στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους.

Επίσης, σε ειδικές περιπτώσεις μη καταβολής της ενίσχυσης και συγκεκριμένα λόγω: