Ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για την καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης, με τη μορφή επιστροφής ενοικίου, σε περισσότερα από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά, με την ΑΑΔΕ να ολοκληρώνει τους τελικούς ελέγχους, ώστε οι δικαιούχοι να δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους στις 28 Νοεμβρίου. Οι υπηρεσίες της Αρχής διασταυρώνουν τα στοιχεία των φετινών φορολογικών δηλώσεων και τις δηλώσεις μίσθωσης ακινήτων, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ποιοι νοικιάζουν κύρια ή φοιτητική κατοικία. Δεν χρειάζεται καμία αίτηση ή διαδικασία από την πλευρά των ενοικιαστών, καθώς τα απαραίτητα στοιχεία αντλούνται αυτόματα από το σύστημα.

Κύρια κατοικία

Η ενίσχυση για την κύρια κατοικία μπορεί να φτάσει έως τα 800 ευρώ ετησίως, ενώ για κάθε παιδί προστίθενται 50 ευρώ. Σε περίπτωση γονιών σε διάσταση, η προσαύξηση υπολογίζεται και για τους δύο.

Για να γίνει κατανοητό, αν μια οικογένεια έχει δύο παιδιά και πληρώνει 1.000 ευρώ τον μήνα θα λάβει 900 ευρώ (800+50+50).

Φοιτητική κατοικία

Για τη φοιτητική κατοικία η ενίσχυση φτάνει επίσης έως τα 800 ευρώ ετησίως για κάθε φοιτητή.

Ωστόσο πρέπει να προσέξετε, γιατί αν μένουν δύο παιδιά, του υπόχρεου, στο ίδιο σπίτι, η ενίσχυση υπολογίζεται μία φορά. Αν ο φοιτητής έως 25 ετών κάνει δική του φορολογική δήλωση και έχει δηλώσει το σπίτι ως κύρια κατοικία, το επίδομα καταβάλλεται στον ίδιο.

Άρα, μια οικογένεια που πληρώνει 800 ευρώ για την κύρια κατοικία και 300 ευρώ για φοιτητικό σπίτι θα λάβει συνολικά 1.100 ευρώ.

Μπορεί μια οικογένεια να λάβει για δυο φοιτητές διπλή ενίσχυση;

Ας πάρουμε το παράδειγμα ότι μια οικογένεια έχει δύο παιδιά που σπουδάζουν σε διαφορετικές πόλεις και μένουν σε δύο διαφορετικές φοιτητικές κατοικίες, τότε η ενίσχυση μπορεί να δοθεί και για τις δύο μισθώσεις, αρκεί να τηρούνται οι όροι σε καθεμία ξεχωριστά.

Πώς υπολογίζεται στην περίπτωση αυτή:

Αν το ένα σπίτι έχει δηλωθεί στη φορολογική δήλωση του πατέρα και το άλλο στη δήλωση της μητέρας, τότε θεωρούνται δύο ξεχωριστοί δικαιούχοι, ο καθένας για το παιδί που αφορά.

Άρα η ενίσχυση υπολογίζεται δύο φορές, μία για κάθε φοιτητική κατοικία.

Το όριο των 800 ευρώ ετησίως ισχύει για κάθε παιδί-φοιτητή ξεχωριστά, αρκεί να έχει δηλωθεί κανονικά η μίσθωση και το παιδί να είναι εξαρτώμενο τέκνο ή υπόχρεος που έχει δηλώσει ο ίδιος την κατοικία ως κύρια.

Για να γίνει ακόμα πιο κατανοητό:

Αν δύο παιδιά μένουν σε δύο διαφορετικά σπίτια σε δύο διαφορετικές πόλεις

και τα μισθωτήρια είναι δηλωμένα σωστά (ένα στον πατέρα και ένα στη μητέρα),

τότε η οικογένεια μπορεί να λάβει δύο ενισχύσεις, μία για κάθε φοιτητικό σπίτι.

Το όριο της «μίας ενίσχυσης» ισχύει μόνο όταν δύο παιδιά μένουν στο ίδιο σπίτι.

Τα δικαιώματα που έχει ο ενοικιαστής που δεν λάβει την ενίσχυση

Παρότι η διαδικασία γίνεται αυτόματα, μπορεί κάποιοι δικαιούχοι να μη δουν χρήματα. Σε αυτή την περίπτωση έχουν τη δυνατότητα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου να υποβάλουν αίτημα επανεξέτασης στην ψηφιακή εφαρμογή «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Αυτό απαιτείται όταν δεν προκύπτουν οι προϋποθέσεις από τις δηλώσεις, όταν υπάρχουν περισσότερες φοιτητικές μισθώσεις για οικογένεια ή όταν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ συμφωνημένου και πραγματικού μισθώματος, οπότε προσκομίζονται αποδείξεις πληρωμής από την τράπεζα.

Απλήρωτα ενοίκια; Tο ποσό της ενίσχυσης μειώνεται ή μηδενίζεται

Για τους ενοικιαστές με καθυστερήσεις στις πληρωμές, δηλαδή με απλήρωτα ενοίκια, το ποσό της ενίσχυσης μειώνεται ή μηδενίζεται. Το σύστημα υπολογίζει μόνο τα ποσά που έχουν δηλωθεί ως πραγματικά εισπραχθέντα στο έντυπο Ε2 του ιδιοκτήτη και όχι αυτά που αναγράφονται απλώς στο μισθωτήριο. Η ενίσχυση δεν φορολογείται, δεν κατάσχεται και δεν συμψηφίζεται με χρέη προς το Δημόσιο. Ωστόσο, αν αποδειχθεί ότι έχουν δηλωθεί ψευδή στοιχεία, τα χρήματα θα ζητηθούν πίσω με τόκους και προσαυξήσεις, ενώ ο ενοικιαστής θα αποκλειστεί από ανάλογες επιδοτήσεις για την επόμενη τριετία.

Η ισχύουσα νομοθεσία

Συγκεκριμένα, βάσει των όσων προβλέπουν η σχετική νομοθετική ρύθμιση (άρθρο 70 του νόμου 5217/2025), που έχει ψηφιστεί από τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, καθώς και η πρόσφατα εκδοθείσα υπουργική απόφαση (Α.1132/2025), για τη φετινή χρονιά:

1. Η επιστροφή μέρους της δαπάνης ενοικίων αφορά μισθώσεις του φορολογικού έτους 2024 και η καταβολή των ποσών θα γίνει εφάπαξ στις 28 Νοεμβρίου 2025.

2. Η ενίσχυση θα χορηγηθεί αυτόματα σε κάθε δικαιούχο, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης, με βάση τα στοιχεία της φορολογικής του δήλωσης για το έτος 2024. Σε κάθε περίπτωση, θα λαμβάνεται υπόψη η φορολογική δήλωση όπως αυτή έχει διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου.

3. Τα ποσά της ενίσχυσης έχουν οριστεί ως εξής:

Κύρια κατοικία: Έως 800 ευρώ ετησίως. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Φοιτητική κατοικία: Έως 800 ευρώ ετησίως για κάθε φοιτητή.

4. Το ποσό της επιστροφής θα είναι ίσο με το 1/12 του συνολικού ποσού ενοικίων που καταβλήθηκαν το 2024. Εάν υπήρξαν περισσότερες από μία διαδοχικές μισθώσεις, το ποσό της ενίσχυσης υπολογίζεται με βάση το άθροισμα των καταβληθέντων μισθωμάτων.

5. Για τη λήψη της ενίσχυσης πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, ανάλογα με το είδος της κατοικίας (κύρια ή φοιτητική). Για τη μίσθωση κύριας κατοικίας πρέπει να πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Εισοδηματικά κριτήρια (ετήσιο οικογενειακό εισόδημα):

Άγαμοι: έως 20.000 ευρώ.

Έγγαμοι ή μέλη συμφώνου συμβίωσης: έως 28.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 4.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Μονογονεϊκές οικογένειες: έως 31.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του πρώτου.

β) Περιουσιακά κριτήρια: Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας (με βάση τα στοιχεία των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ του έτους 2025) δεν πρέπει να υπερβαίνει:

τα 120.000 ευρώ για τους άγαμους.

τα 120.000 ευρώ, προσαυξημένη κατά 20.000 ευρώ για τον/την σύζυγο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης και κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο.

γ) Για μίσθωση φοιτητικής κατοικίας: Εξετάζονται μόνο τα εισοδηματικά κριτήρια που αναφέρονται παραπάνω, ανεξάρτητα από το αν η φοιτητική κατοικία δηλώνεται στη φορολογική δήλωση των γονέων ή ως κύρια κατοικία στη φορολογική δήλωση του ίδιου του φοιτητή.

6. Για να γίνει η επιστροφή του ενοικίου, θα πρέπει:

Να έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ το μισθωτήριο για το ακίνητο έως τις 15 Ιουλίου 2025.

Να έχει δηλωθεί ο αριθμός της δήλωσης αυτής στη δήλωση φορολογικού έτους 2024 (έντυπο Ε1, Πίνακας 6). Ο αριθμός της δήλωσης μπορεί να έχει περιληφθεί και σε εκπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, στην οποία δεν επιβάλλονται κυρώσεις, έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση τροποποίησης της μίσθωσης, αρκεί να έχει δηλωθεί ο αριθμός της τελευταίας δήλωσης μίσθωσης.

Εάν δεν έχει δηλωθεί ο αριθμός του μισθωτηρίου στο Ε1, η ΑΑΔΕ θα διενεργήσει διασταυρωτικό έλεγχο και εφόσον από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή και την ενεργή δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ τα στοιχεία μίσθωσης ταυτοποιούνται μέσω του δηλωθέντος αριθμού παροχής ρεύματος, η ενίσχυση θα καταβάλλεται κανονικά.

7. Το ποσό της ενίσχυσης που θα καταβληθεί σε κάθε δικαιούχο θα υπολογιστεί με βάση το μέγιστο ποσό μεταξύ αυτού που έχει συμφωνηθεί συμβατικά (βάσει της ενεργούς δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ) και του ποσού που έχει δηλωθεί από τους εκμισθωτές στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους.

8. Στις περιπτώσεις που ο εκμισθωτής απαλλάσσεται από την υποχρέωση να υποβάλει δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας (Δημόσιο) ή έχει υποβάλει χειρόγραφα δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας (π.χ. ανήλικοι), οι δικαιούχοι μισθωτές πρέπει να έχουν υποβάλει έως τις 20/10/2025 τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά (μισθωτήριο, αποδεικτικά καταβολής του μισθώματος, βεβαίωση σπουδών) στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους υπηρεσία της ΑΑΔΕ, μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr). Εφόσον τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβληθούν μετά τις 20/10/2025 και το αργότερο έως τις 31/12/2025, η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει σε επόμενο χρόνο.

9. Σε ειδικές περιπτώσεις μη καταβολής της ενίσχυσης και συγκεκριμένα λόγω: α) εσφαλμένης εφαρμογής περιουσιακού κριτηρίου για φοιτητική κατοικία, β) μη καταβολής της ενίσχυσης για το σύνολο των φοιτητικών κατοικιών μιας οικογένειας και γ) καταβολής μεγαλύτερου ποσού, εφόσον το ποσό αυτό έχει περιληφθεί στο έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή, και προκύπτει από τα συμβατικώς συμφωνηθέντα, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν έως τις 31/12/2025 ψηφιακά, μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov. gr), τα σχετικά δικαιολογητικά (μισθωτήριο, βεβαιώσεις σπουδών, αποδεικτικά τραπέζης για την καταβολή του μισθώματος) στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους υπηρεσία της ΑΑΔΕ, προκειμένου να γίνει η καταβολή της ενίσχυσης σε επόμενο χρόνο.

10. Η πληρωμή της ενίσχυσης θα γίνει εφάπαξ στον λογαριασμό (IBAN) που έχει γνωστοποιηθεί από τον κάθε δικαιούχο στην ΑΑΔΕ. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ my1521: