Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επιστροφή ενοικίου σε περισσότερα από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά. Η ΑΑΔΕ ολοκληρώνει τους ελέγχους, ώστε οι δικαιούχοι να δουν τα ποσά στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους στις 28 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, για την καταβολή της ενίσχυσης στους ενοικιαστές κύριας ή φοιτητικής κατοικίας δεν απαιτείται υποβολή αίτησης ή πρόσθετων δικαιολογητικών. Όλα τα απαραίτητα στοιχεία αντλούνται αυτόματα από τις δηλώσεις μίσθωσης ακινήτων και τις φορολογικές δηλώσεις ενοικιαστών και εκμισθωτών.

Το ύψος της ενίσχυσης

Για την κύρια κατοικία, η ενίσχυση ανέρχεται έως τα 800 ευρώ ετησίως, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του υπόχρεου και του/της συζύγου του. Σε περιπτώσεις διακοπής έγγαμης συμβίωσης, η προσαύξηση εφαρμόζεται ξεχωριστά για κάθε γονέα.

Για τη φοιτητική κατοικία, το ποσό φτάνει επίσης έως τα 800 ευρώ ετησίως ανά φοιτητή. Αν περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα διαμένουν στην ίδια φοιτητική κατοικία, η ενίσχυση καταβάλλεται μία φορά. Εφόσον ο φοιτητής έως 25 ετών υποβάλλει φορολογική δήλωση και έχει δηλώσει τη μισθωμένη κατοικία ως κύρια, αυτή λαμβάνεται υπόψη για την ενίσχυση.

Διαδικασία για όσους δεν λάβουν την ενίσχυση

Ενοικιαστές που πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια αλλά δεν δουν την ενίσχυση στον λογαριασμό τους, μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η αίτηση γίνεται μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου του έτους καταβολής.

Σε περιπτώσεις μη καταβολής της ενίσχυσης, οι λόγοι μπορεί να αφορούν:

την εφαρμογή των προϋποθέσεων για μίσθωση φοιτητικής κατοικίας,

τη μη πλήρωση των νόμιμων όρων για κάποια από τις μισθώσεις φοιτητών, όταν υπάρχουν περισσότερες της μίας,

ή ασυμφωνία στο ποσό του μισθώματος, εφόσον έχει δηλωθεί υψηλότερο ποσό από το συμβατικό.

Σε περίπτωση ασυμφωνίας, οι δικαιούχοι οφείλουν να προσκομίσουν τραπεζικά παραστατικά εξόφλησης του ενοικίου και το σχετικό μισθωτήριο που αποδεικνύει τα συμφωνηθέντα ποσά.