Η επιστροφή ενοικίου πλησιάζει και χιλιάδες ενοικιαστές μπορούν ήδη να υπολογίσουν τι ποσό θα δουν στους λογαριασμούς τους. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, δύο ημέρες νωρίτερα από το αρχικά προγραμματισμένο, καθώς η 30ή Νοεμβρίου πέφτει Κυριακή. Τα χρήματα θα πιστωθούν αυτόματα, χωρίς καμία αίτηση ή ενέργεια στο myAADE, και αφορούν τις μισθώσεις του φορολογικού έτους 2024. Πρόκειται για μια μικρή, αλλά ουσιαστική οικονομική ανάσα για τα νοικοκυριά που παλεύουν με τα υψηλά ενοίκια, από οικογένειες με παιδιά μέχρι φοιτητές που συντηρούν δεύτερη κατοικία.

Ποιοι δικαιούνται

Δικαιούχοι είναι όσοι δηλώνουν τη μίσθωση στην Εφορία και πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:

Άγαμοι: Ετήσιο εισόδημα έως 20.000 ευρώ

Ζευγάρια: Έως 28.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 4.000 ευρώ για κάθε παιδί

Μονογονεϊκές οικογένειες: Έως 31.000 ευρώ, με επιπλέον προσαύξηση για κάθε παιδί πέραν του πρώτου

Ακίνητη περιουσία: Δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για άγαμο, με αύξηση 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος

Ποσά ενίσχυσης

Η οικονομική ενίσχυση για την κύρια κατοικία φτάνει έως τα 800 ευρώ ετησίως, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί.

Για τη φοιτητική κατοικία προβλέπεται επίσης ενίσχυση έως 800 ευρώ ετησίως.

Ο υπολογισμός γίνεται απλά:

Το συνολικό ετήσιο ενοίκιο που καταβλήθηκε το 2024 διαιρείται δια 12.

Για παράδειγμα:

Αν κάποιος πληρώνει 500 € τον μήνα, το ετήσιο ενοίκιο είναι 6.000 €.

Διαιρώντας με 12, η ενίσχυση που δικαιούται είναι 500 €.

Αν έχει ένα παιδί, θα λάβει 550 €, με δύο παιδιά 600 € κ.ο.κ.

Παραδείγματα

Οικογένεια με δύο παιδιά, που πληρώνει ενοίκιο 1.000 € τον μήνα, θα λάβει 900 € (800 € + 50 € + 50 €).

Οικογένεια με φοιτητή, που πληρώνει 800 € για κύρια κατοικία και 300 € για φοιτητική, θα λάβει 1.100 € συνολικά.

Ο «κόφτης» για τους ασυνεπείς

Για όσους ενοικιαστές έχουν αφήσει απλήρωτα ενοίκια, η επιστροφή μειώνεται ή μηδενίζεται.

Η ΑΑΔΕ υπολογίζει το επίδομα μόνο για τα πραγματικά εισπραχθέντα ποσά που δηλώνονται στο έντυπο Ε2, όχι στο συμφωνηθέν ενοίκιο.

Έτσι, οι ασυνεπείς θα δουν κομμένο ή και μηδενικό επίδομα.

Αφορολόγητο και ακατάσχετο

Η επιστροφή ενοικίου είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο.

Αυστηρές κυρώσεις

Όσοι δηλώσουν ψευδή στοιχεία ή παραποιημένες μισθώσεις θα υποχρεωθούν να επιστρέψουν τα ποσά με τόκους και προσαυξήσεις.

Επιπλέον, θα αποκλείονται από ανάλογες επιδοτήσεις για τρία χρόνια, ενώ σε περιπτώσεις συστηματικών παραβάσεων θα γίνονται περαιτέρω έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η επιστροφή ενοικίου αποτελεί μια μικρή «ανάσα» για τα νοικοκυριά που παλεύουν με τις υψηλές τιμές στέγασης. Αν και τα ποσά δεν είναι μεγάλα, έρχονται σε μια περίοδο που κάθε ευρώ μετράει, ιδιαίτερα για τις οικογένειες με παιδιά και φοιτητές που συντηρούν δεύτερη κατοικία.