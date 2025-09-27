Ποιες οι προϋποθέσεις και οι δικαιούχοι για την επιστροφή ενός ενοικίου για ένα έτος.

Τα μέτρα στήριξης για τα νοικοκυριά που επιβαρύνονται από το κόστος στέγασης βρίσκονται σε ισχύ, με τη μορφή επιστροφής ενός ενοικίου.

Αναλυτικός οδηγός

Οι δικαιούχοι:

Α΄ κατοικία: έως 800 ευρώ + 50 ευρώ για κάθε παιδί

Φοιτητική κατοικία: έως 800 ευρώ

Πληρωμή: 30 Νοεμβρίου 2025

Προϋπόθεση: δήλωση αριθμού μισθωτηρίου στη φορολογική δήλωση έως 30 Σεπτεμβρίου 2025

Τα εισοδηματικά κριτήρια διαμορφώνονται ως εξής:

Άγαμος: έως 20.000 €

Ζευγάρι χωρίς παιδιά: έως 28.000 €

Ζευγάρι με 1 παιδί: έως 32.000 €

Ζευγάρι με 2 παιδιά: έως 36.000 €

Για κάθε επιπλέον ανήλικο: +4.000 €

Για τα περιουσιακά στοιχεία ισχύουν τα εξής:

Άγαμος: έως 120.000 €

Έγγαμος χωρίς παιδιά: έως 140.000 €

Με 1 παιδί: έως 160.000 €

Με 2 παιδιά: έως 180.000 €

Η ρύθμιση αναμένεται να δώσει ανάσα σε χιλιάδες οικογένειες και φοιτητές που αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος στέγασης λόγω πληθωριστικών πιέσεων.