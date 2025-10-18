Η κυβέρνηση θα καταβάλει για πρώτη φορά επιστροφή ενοικίου για το 2024, αλλά δεν θα πάρουν όλοι οι ενοικιαστές το ποσό που δικαιούνται. Το μέτρο αφορά πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, με καταβολές να ξεκινούν μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο Νοεμβρίου.

Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός:

  • Πληρωμές με μετρητά: Όσοι δεν πλήρωσαν το ενοίκιο ηλεκτρονικά ενδέχεται να λάβουν μειωμένο ποσό ή να μείνουν εκτός, καθώς η ΑΑΔΕ διασταυρώνει μόνο ηλεκτρονικές συναλλαγές.

  • Μη δηλωμένα μισθωτήρια: Το μισθωτήριο πρέπει να έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ έως 15 Ιουλίου 2025. Όσοι δεν το έκαναν δεν θα δικαιούνται επιστροφή.

  • Καθυστερημένες τροποποιήσεις στο Ε1: Διορθώσεις στο Ε1 χωρίς πρόστιμο γίνονταν έως 30 Σεπτεμβρίου 2025. Αλλαγές μετά από αυτή την ημερομηνία ενδέχεται να αποκλείσουν κάποιους.

  • Ειδικές περιπτώσεις με καθυστέρηση: Για περιπτώσεις όπως μισθώσεις σε δημόσιο ή ανήλικους, τα δικαιολογητικά έπρεπε να υποβληθούν έως 20 Οκτωβρίου ή έως 31 Δεκεμβρίου, αλλά με καθυστερημένη πληρωμή.

  • Μελλοντικές αλλαγές: Από 1η Ιανουαρίου 2026, όλες οι πληρωμές ενοικίων θα γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Όσοι δεν πληρώνουν μέσω τραπέζης θα χάνουν το δικαίωμα στο επίδομα.

Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι:

  • Ελέγξτε ότι τα μισθωτήρια είναι δηλωμένα στην ΑΑΔΕ

  • Βεβαιωθείτε ότι οι πληρωμές έγιναν ηλεκτρονικά

  • Ενημερώστε τα τραπεζικά σας στοιχεία στο myAADE για την απευθείας κατάθεση

Το επίδομα είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο, αλλά η τήρηση των ηλεκτρονικών διαδικασιών είναι απαραίτητη για να το λάβετε.

Τελευταία Νέα