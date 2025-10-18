Η κυβέρνηση θα καταβάλει για πρώτη φορά επιστροφή ενοικίου για το 2024, αλλά δεν θα πάρουν όλοι οι ενοικιαστές το ποσό που δικαιούνται. Το μέτρο αφορά πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, με καταβολές να ξεκινούν μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο Νοεμβρίου.

Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός:

Πληρωμές με μετρητά: Όσοι δεν πλήρωσαν το ενοίκιο ηλεκτρονικά ενδέχεται να λάβουν μειωμένο ποσό ή να μείνουν εκτός, καθώς η ΑΑΔΕ διασταυρώνει μόνο ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Μη δηλωμένα μισθωτήρια: Το μισθωτήριο πρέπει να έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ έως 15 Ιουλίου 2025 . Όσοι δεν το έκαναν δεν θα δικαιούνται επιστροφή.

Καθυστερημένες τροποποιήσεις στο Ε1: Διορθώσεις στο Ε1 χωρίς πρόστιμο γίνονταν έως 30 Σεπτεμβρίου 2025 . Αλλαγές μετά από αυτή την ημερομηνία ενδέχεται να αποκλείσουν κάποιους.

Ειδικές περιπτώσεις με καθυστέρηση: Για περιπτώσεις όπως μισθώσεις σε δημόσιο ή ανήλικους, τα δικαιολογητικά έπρεπε να υποβληθούν έως 20 Οκτωβρίου ή έως 31 Δεκεμβρίου, αλλά με καθυστερημένη πληρωμή.

Μελλοντικές αλλαγές: Από 1η Ιανουαρίου 2026, όλες οι πληρωμές ενοικίων θα γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Όσοι δεν πληρώνουν μέσω τραπέζης θα χάνουν το δικαίωμα στο επίδομα.

Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι:

Ελέγξτε ότι τα μισθωτήρια είναι δηλωμένα στην ΑΑΔΕ

Βεβαιωθείτε ότι οι πληρωμές έγιναν ηλεκτρονικά

Ενημερώστε τα τραπεζικά σας στοιχεία στο myAADE για την απευθείας κατάθεση

Το επίδομα είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο, αλλά η τήρηση των ηλεκτρονικών διαδικασιών είναι απαραίτητη για να το λάβετε.