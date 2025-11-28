Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στο TikTok την επιστροφή ενός μηνιαίου ενοικίου σε περίπου 900.000 δικαιούχους, στο πλαίσιο νέου μόνιμου μέτρου στήριξης των ενοικιαστών.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, «από σήμερα σχεδόν 900.000 ενοικιαστές θα δουν ένα ολόκληρο ενοίκιο να επιστρέφει στον λογαριασμό τους». Όπως τόνισε, το μέτρο αυτό ενισχύει το εισόδημα των πολιτών και καθίσταται εφικτό χάρη στη βελτιωμένη πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Οι δικαιούχοι θα λάβουν επιστροφή έως 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε παιδί. Παράλληλα, το ποσό διπλασιάζεται και φτάνει έως τα 1.600 ευρώ, όταν η οικογένεια καλύπτει και φοιτητική στέγη εκτός από την κύρια κατοικία.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της δήλωσης των πραγματικών μισθωμάτων στα συμβόλαια, ώστε οι ενοικιαστές να λαμβάνουν την αποζημίωση που δικαιούνται. Επεσήμανε επίσης ότι η στέγαση αποτελεί κρίσιμο ζήτημα, ιδιαίτερα για τους νέους, και πρόσθεσε πως η κυβέρνηση καταβάλλει καθημερινά προσπάθειες για τη στήριξη των πολιτών που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες.