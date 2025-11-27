Με ατζέντα οικονομίας άνοιξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία είναι σε εξέλιξη. Ως «τομή που απαντά σε ένα πάγιο αίτημα των εργαζόμενων» και ως «κίνηση εκσυγχρονισμού» του εργασιακού πλαισίου χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός τη συμφωνία κυβέρνησης και κοινωνικών εταίρων για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

«Μια κεντροδεξιά κυβέρνηση πέτυχε να συνεργαστεί με όλο το φάσμα των κοινωνικών εταίρων» είπε, δίνοντας εκ νέου πολιτικό πρόσημο στην εξέλιξη.

«Υπευθυνότητα εμπιστοσύνη και παραγωγικότητα» είναι οι λέξεις που πρέπει, κατά τον ίδιο, να κυριαρχήσουν στα κυβερνητικά βήματα στο επόμενο διάστημα.

Για τον προϋπολογισμό του 2026 είπε ότι δεν είναι απλώς ένας κατάλογος «εσόδων – εξόδων» αλλά έκανε λόγο για την «πυξίδα που οδηγεί σε κοινή κατεύθυνση» όλες τις κυβερνητικές προτεραιότητες. Για άλλη μια φορά Μητσοτάκης έβαλε στην πρώτη γραμμή τις οικογένειες, τους νέους και την περιφέρεια, διεκδικώντας την επαναπροσέγγιση με μεγάλα ακροατήρια.

Για το στεγαστικό αναφέρθηκε στην αυριανή επιστροφή ενός ενοικίου «σε πάνω από ένα εκατομμύριο ενοικιαστές» και σε άλλες προβλέψεις του προϋπολογισμού (για τον ΕΝΦΙΑ κλπ) και επέμεινε ότι η απάντηση στο υψηλό κόστος ζωής είναι η ενίσχυση του εισοδήματος.

«Επιστρέφουμε στους πολίτες το μέρισμα από την οικονομική ανάπτυξη και καταπολέμηση της φοροδιαφυγής» σημείωσε, παραπέμποντας ξανά σε άλλες χώρες που «ψηφίζουν προϋπολογισμούς λιτότητας».

Απέναντι κατηγορίες για μεταρρυθμιστική κόπωση, πρωθυπουργός προέτρεψε τους επικριτές της κυβέρνηση να διατρέξουν τη «σημερινή μας ατζέντα». Έθεσε άλλωστε ως πρώτη προτεραιότητα τις «τολμηρές αλλαγές που βελτιώνουν τη καθημερινότητα του πολίτη». Και αυτό, όπως ανέφερε, συνεπάγεται «μάχη με το βαθύ κράτος και την αδράνεια της μετριότητας. Θα την κερδίσουμε αυτή τη μάχη».

Στο πλαίσιο αυτό, μιλώντας για την απόφαση μεταφοράς της αρμοδιότητας των Πολεοδομιών στο Κτηματολόγιο, ο Μητσοτάκης επεσήμανε ότι μεταφερεται η αρμοδιότητα των οικοδιμικών αδειών και των κατασκευών στο Κτηματολόγιο «για να δημιουργήσουμε ένα συνεκτικό σύστημα που θα διευκολύνει ιδιοκτήτες κατασκευαστές και επενδυτές» με one stop shop για κάθε ακίνητο που θα είναι λειτουργικό το 2026.