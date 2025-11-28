Το πρωί της Παρασκευής, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, εγκαινίασαν στο Αρσάκειο Μέγαρο το διαδραστικό κέντρο «Europa Experience». Το νέο κέντρο δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να βιώσουν για περίπου δύο ώρες τον ρόλο ενός ευρωβουλευτή, συμμετέχοντας στη συζήτηση και στην ψήφιση οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στους χαιρετισμούς τους, οι κ. Μητσοτάκης και κ. Μέτσολα τόνισαν τη σημασία της συμμετοχής, της ενότητας της ΕΕ και της ενδυνάμωσης της δημοκρατίας απέναντι σε λαϊκιστικές τάσεις.

Συγκεκριμένα, στον χαιρετισμό του ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι «η συμμετοχή είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της δημοκρατίας. Νομίζω ότι αυτό το κέντρο έχει σχεδιαστεί γι’ αυτό για να ενδυναμώσει το όραμα για το μέλλον της Ευρώπης. Η αποστολή είναι εξαιρετικά ζωτικής σημασίας για τους καιρούς που αντιμετωπίζουμε γιατί βλέπουμε λαϊκιστικές δυνάμεις που τροφοδοτούνται από τρίτους φορείς και υποδαυλίζουν την ιδέα μας για την Ευρώπη διασπείροντας fake news».

«Είμαστε ισχυρότεροι ως Ευρώπη όταν είμαστε ενωμένοι. Αυτό που γνωρίζουμε ειδικά στην Ελλάδα είναι ότι δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε μόνοι. Είμαστε ισχυρότεροι όταν είμαστε ενωμένη και η απάντηση είναι περισσότερη Ευρώπη» συμπλήρωσε.

Από την πλευρά της η κυρία Μέτσολα είπε «είμαι υπερήφανη για την Ελλάδα. Οι Έλληνες είναι τόσο ισχυροί και τα κατάφεραν. Η Ελλάδα έχει μετασχηματιστεί, η ανεργία έχει πέσει, οι επενδύσεις έχουν γυρίσει και η ανάπτυξη είναι ισχυρή και μεγαλύτερη από τον μέσο όρο της ΕΕ».