Σήμερα το απόγευμα αναμένεται να δημοσιοποιηθούν οι υποψήφιοι για τη θέση του Eurogroup, όπως σας είχα εγκαίρως ενημερώσει. Αλλά, ανεξαρτήτως ποιοι θα είναι στην τελική λίστα, το παρασκήνιο υπήρξε πλούσιο, ενώ μαντεύω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον επικεφαλής του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ, θα συζήτησαν το θέμα και την πιθανότητα εκλογής του Κυριάκου Πιερρακάκη, στο ιδιωτικό δείπνο που είχαν χθες στο σπίτι του Πρωθυπουργού. Να πούμε κατ’ αρχάς πως για την εκλογή προέδρου απαιτείται απλή πλειοψηφία, δηλαδή να ψηφίσουν τουλάχιστον 11 από τους συνολικά 20 υπουργούς Οικονομικών των κρατών-μελών της ευρωζώνης. Από αυτούς οι επτά προέρχονται από το ΕΛΚ, άλλοι επτά είναι σοσιαλιστές και έξι φιλελεύθεροι. Με βάση τους ενδιαφερομένους και τις συμμαχίες όμως, θεωρείται πως η Κεντροδεξιά έχει προβάδισμα και το ΕΛΚ σκοπεύει να κατεβάσει μόνο έναν υποψήφιο.

Τα ατού του Πιερρακάκη

Στις Βρυξέλλες θεωρούνται «φαβορί» ο βέλγος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Προϋπολογισμού, Βίνσεντ βαν Πετέγκεμ και ο Πιερρακάκης. Ο μεν είναι παλαιότερος και ήταν στους υποψήφιους πρόεδρους του Eurogroup και στην προηγούμενη εκλογή, στην οποία είχε υπερισχύσει ο νεότερος Πασκάλ Ντόναχιου. Το ατού του Πιερρακάκη, όπως μου έλεγε κοινοτική πηγή μου, είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό του προκατόχου. Η νεότητα και ο «μεταρρυθμιστικός αέρας». Στην πραγματικότητα, άρα, το ποιος θα επιλεγεί θα είναι περισσότερο ζήτημα εσωκομματικών ισορροπιών κλίματος στην κεντροδεξιά οικογένεια. Θεωρώ βέβαιο, πάντως, από όσα ακούω, πως στο δείπνο με τον Βέμπερ ο Μητσοτάκης θα του θύμισε όλες τις φορές που τον στήριξε, από το 2019 που είχε κάνει καμπάνια για την προεδρία της Κομισιόν, ως και για την ηγεσία του ΕΛΚ. Εκείνες οι χαρές, όπως μου έλεγαν με νόημα χθες, δεν έχουν «ξεπληρωθεί» ακόμη.

Αγριος καβγάς για την κουμπαριά

Μεγάλος καβγάς ξεσηκώθηκε χθες μεταξύ ΠαΣοΚ και ΝΔ για την κουμπαριά των οικογενειών Μητσοτάκη και Ξυλούρη (του γνωστού «Φραπέ»). Για το θέμα αντηλλάγησαν αιχμηρές ανακοινώσεις, τσακώθηκαν ο Νίκος Ανδρουλάκης με τον Τάκη Θεοδωρικάκο στην Ολομέλεια της Βουλής και η Ευαγγελία Λιακουλη με τον Μακάριο Λαζαρίδη στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την αλήθεια, πάντως, σας την είχε γράψει εγκαίρως ο Γιώργος Παπαχρήστος στο «Στίγμα» του. Οπως αποδεικνύεται κι από δημοσίευμα τοπικής εφημερίδας της Κρήτης το 2004, υπήρξε κουμπαριά των δύο οικογενειών («δυνατή» τη χαρακτηρίζει το ρεπορτάζ) με τον γάμο του Μανόλη Ξυλούρη, αδελφού του «Φραπέ», τον οποίο πάντρεψε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.

Από την Εξεταστική στα συνδικαλιστικά

Οσο για τον άλλον διάσημο κρητικό της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ, τον Ανδρέα Στρατάκη (γνωστό και ως «Χασάπη»), οι φωτογραφικοί φακοί τον «συνέλαβαν» στη σύσκεψη των αγροτοκτηνοτρόφων στα γραφεία της Ενωσης Αγροτών στο Ηράκλειο, κατά την οποία συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν κινητοποιήσεις και διαμαρτυρίες κατά της κυβέρνησης. Δεν μίλησε μεν, αλλά απαρατήρητη δεν πέρασε η παρουσία του.

Μία μέρα νωρίτερα ο Προϋπολογισμός

Αλλαγή χρονοδιαγράμματος αποφασίστηκε χθες στη Βουλή για τη συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού του 2026. Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε να επισπεύσει τη διαδικασία η οποία, αντί για το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, όπως είχε προγραμματιστεί, θα ξεκινήσει την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου και θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου. Χαρά για πολλούς βουλευτές, που μετά τον προϋπολογισμό μπαίνουν σε mood διακοπών. Ο λόγος της επίσπευσης έχει να κάνει με το πρόγραμμα του πρωθυπουργού, καθώς την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες η Σύνοδος Κορυφής ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων.

Στη λειτουργία και ο Θεόδ. Αγγελόπουλος

Η ιστορική συνάντηση του Πάπα Λέοντα ΙΔ’ και του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην Κωνσταντινούπολη αποτελεί από τις μεγαλύτερες στιγμές του χριστιανισμού εδώ και πολλές δεκαετίες. Εχει συγκεντρώσει, λοιπόν, το ενδιαφέρον πολλών πιστών και κάποιοι τυχεροί θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την πατριαρχική και συνοδική Θεία Λειτουργία για την ερχόμενη Κυριακή, ανήμερα της εορτής του Αγίου Ανδρέα, προεξάρχοντος του Βαρθολομαίου και συλλειτουργούντος του Αλεξανδρείας Θεοδώρου, παρουσία του Πάπα, ο οποίος θα εκφωνήσει ομιλία. Ανάμεσα στους εκπροσώπους κυβερνήσεων, τους διπλωμάτες, ιερείς και άλλους επίσημους θα βρίσκεται, μαθαίνω, και ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος, που θα ταξιδέψει το Σαββατοκύριακο στην Πόλη έπειτα από προσωπική πρόσκληση του Πατριάρχη. Θα είναι ανάμεσα σε αυτούς που θα πουν, μάλιστα, το «Σύμβολο της Πίστεως».