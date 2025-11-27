Ο Πάπας Λέων βρίσκεται από το μεσημέρι της Πέμπτης στην Άγκυρα, πραγματοποιώντας το πρώτο διεθνές ταξίδι της παποσύνης του. Η επίσκεψη έχει ιδιαίτερη ιστορική βαρύτητα, καθώς περιλαμβάνει συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, εγκαινιάζοντας ένα νέο κεφάλαιο στον θεολογικό διάλογο ανάμεσα στις δύο Εκκλησίες.

Μετά την άφιξή του, ο Πάπας μετέβη στο μαυσωλείο του Κεμάλ Ατατούρκ, όπου τήρησε ενός λεπτού σιγή και υπέγραψε το βιβλίο μνήμης.

Ακολούθως κατευθύνθηκε στο προεδρικό παλάτι, όπου έγινε δεκτός με επίσημη τελετή και είχε συνάντηση με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Pope Leo met with Turkish President Erdogan in Ankara. pic.twitter.com/nZ380yieVG — Clash Report (@clashreport) November 27, 2025

Το πρόγραμμα της επίσκεψής του συνεχίζεται στην Κωνσταντινούπολη, όπου ο Πάπας Λέων θα μεταβεί στο Φανάρι για να συναντήσει τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Οι δύο ηγέτες θα συμμετάσχουν σε σειρά κοινών εκδηλώσεων, με κορυφαία τη συμβολική τιμή στην 1.700ή επέτειο της Α΄ Συνόδου της Νίκαιας, μια στιγμή με ιδιαίτερο θεολογικό φορτίο για όλο τον χριστιανικό κόσμο. Η συνάντηση θεωρείται ορόσημο στις ήδη θετικές σχέσεις μεταξύ της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού του στην Τουρκία, ο Πάπας Λέων θα αναχωρήσει για τον Λίβανο. Εκεί θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της χώρας, Τζόζεφ Αούν, θα συμμετάσχει σε διαθρησκειακή συνάντηση και θα προεξάρχει υπαίθριας θείας λειτουργίας στη θαλάσσια πρόσοψη της Βηρυτού. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσης μια στιγμή βαθιάς συμβολικότητας, καθώς ο πάπας θα προσευχηθεί στο σημείο της φονικής έκρηξης του 2020 στο λιμάνι της Βηρυτού, που κόστισε τη ζωή σε 200 ανθρώπους και προκάλεσε ανυπολόγιστες υλικές ζημιές αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.