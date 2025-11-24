Viral στο διαδίκτυο έγινε ο Πάπας Λέων ΙΔ’ μετά την εμφάνισή του σε ένα rave πάρτι στις 8 Νοεμβρίου, για να τιμήσει τα 75α γενέθλια του αρχιεπισκόπου Μπέρναρντ Μπόμπερ. Στο βίντεο, ο Πάπας Λέων «ανοίγει» το dance party ενθαρρύνοντας τους συμμετέχοντες να μοιραστούν την πίστη τους, καταλήγοντας στο κήρυγμά του με ένα «Αμήν» ακριβώς πριν ξεκινήσει ο χορός.

Το rave πραγματοποιήθηκε έξω από τον καθεδρικό ναό της Αγίας Ελισάβετ, ένα ιστορικό κτίριο του 14ου αιώνα στο Κόσιτσε της Σλοβακίας. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να γιορτάσουν και να απολαύσουν τη μουσική, ζητωκραυγάζοντας όταν η εικόνα του Πάπα εμφανίστηκε στην οθόνη.

Τη μουσική στο πάρτι επιμελήθηκε ο καθολικός ιερέας Πάντρε Γκιλιέρμε, ο οποίος ασκεί την πίστη του από το 1999 και τα τελευταία χρόνια συνδυάζει το DJing με «ιερή, λαϊκή μουσική». Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, άρχισε να μεταδίδει τα σετ του διαδικτυακά, πιστεύοντας ότι η μουσική, όπως και η πίστη, μπορεί να φέρει κοντά ανθρώπους από διαφορετικά κοινωνικά στρώματα.