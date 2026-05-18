Ένα περιστατικό βίας σημειώθηκε στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, όπου έξι νεαροί ηλικίας 16 έως 19 ετών συνελήφθησαν, έπειτα από καταγγελία 22χρονου άνδρα που δέχθηκε επίθεση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δράστες αρχικά έριξαν νερό στον 22χρονο με νεροπίστολα, καταγράφοντας την πράξη τους με κινητά τηλέφωνα. Στη συνέχεια, προχώρησαν σε εξύβριση και ξυλοδαρμό του θύματος.

Το επεισόδιο φαίνεται να συνέβη το βράδυ της Τετάρτης, ωστόσο τα ακριβή αίτια παραμένουν άγνωστα, ενώ η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.

Σε βάρος των έξι συλληφθέντων –τρεις Έλληνες και τρεις Αλβανοί– σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, εξύβριση και απλή σωματική βλάβη.