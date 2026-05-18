Με τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την Εφορία να έχουν εκτιναχθεί στα 114,5 δισ. ευρώ, σχεδόν 4,8 εκατ. φορολογούμενοι να περιλαμβάνονται στη λίστα των οφειλετών, και μόλις 5 δις. ευρώ να βρίσκονται σε ρύθμιση, η ΑΑΔΕ ενεργοποιεί πλήρως το νέο μοντέλο στενής παρακολούθησης των οφειλετών του Δημοσίου.

Το σύστημα PARE έχει ενσωματωθεί στο πληροφοριακό σύστημα Eispraxis και λειτουργεί ως μηχανισμός συνεχούς «βαθμολόγησης» κάθε φορολογούμενου. Μέσω της ανάλυσης οικονομικών δεδομένων, τραπεζικών κινήσεων, περιουσιακών στοιχείων αλλά και της συνολικής φορολογικής συμπεριφοράς, η ΑΑΔΕ αποκτά πλήρη εικόνα για την πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής κάθε οφειλέτη.

Το ακρωνύμιο PARE προκύπτει από τις λέξεις Payment capacity, Attitude, Recency και Event και στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς άξονες αξιολόγησης. Ο πρώτος αφορά τη φοροδοτική ικανότητα του οφειλέτη, δηλαδή τα εισοδήματα, τις καταθέσεις, την περιουσία και τη συνολική οικονομική του εικόνα. Ο δεύτερος εξετάζει τη στάση του απέναντι στις φορολογικές του υποχρεώσεις, καταγράφοντας αν είναι συνεπής στις δηλώσεις και τις πληρωμές ή αν αγνοεί ειδοποιήσεις και ελέγχους.

Ο τρίτος παράγοντας σχετίζεται με την παλαιότητα των χρεών και τη συχνότητα καθυστερήσεων ή απώλειας ρυθμίσεων, ενώ ο τέταρτος λαμβάνει υπόψη ειδικά οικονομικά ή προσωπικά γεγονότα που ενδεχομένως επηρέασαν την ικανότητα εξυπηρέτησης των οφειλών, όπως απώλεια εισοδήματος, δικαστικές εμπλοκές ή πτώχευση.

Προφίλ οφειλέτη

Με βάση το προφίλ που θα δημιουργείται, η ΑΑΔΕ θα κατευθύνει τον οφειλέτη προς συγκεκριμένες λύσεις ρύθμισης, είτε μέσω της πάγιας ρύθμισης είτε μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού. Ωστόσο, για όσους απορρίπτουν ή αγνοούν τις προτάσεις συμμόρφωσης, το επόμενο βήμα θα είναι η ενεργοποίηση μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, με ηλεκτρονικές κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων.

Παράλληλα, η φορολογική διοίκηση επενδύει σε εργαλεία επιχειρησιακής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων, αναπτύσσοντας προγνωστικά μοντέλα που θα εντοπίζουν εγκαίρως τους οφειλέτες με υψηλή πιθανότητα αθέτησης πληρωμών. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η επέκταση του ηλεκτρονικού κατασχετηρίου εις χείρας τρίτων, καθώς και η ενίσχυση των διασταυρώσεων με φορολογικές αρχές του εξωτερικού μέσω μηχανισμών διεθνούς διοικητικής συνεργασίας.

Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2026 προβλέπει εισπράξεις τουλάχιστον 3,2 δισ. ευρώ από παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές, εκ των οποίων 1,5 δισ. ευρώ προέρχονται από χρέη ΦΠΑ. Παράλληλα, η Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης (ΕΜΕΙΣ) στοχεύει στην είσπραξης 850 εκατ. ευρώ από μεγάλους οφειλέτες και στοχευμένες δράσεις, ενώ ο πήχης για την εισπραξιμότητα των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών ανεβαίνει στο 35%.

Στους σχεδιασμούς περιλαμβάνονται ακόμη μαζικές ειδοποιήσεις προς οφειλέτες για τη διατήρηση των ρυθμίσεων, υπενθυμίσεις για παλαιά χρέη, αλλά και πιλοτικές «συμπεριφορικές» παρεμβάσεις με τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων του ΟΟΣΑ, με στόχο την αύξηση της φορολογικής συμμόρφωσης.