Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα νέες επιθέσεις σε ουκρανικές πόλεις, χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης και πυραύλους. Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, οι επιθέσεις είχαν ως κύριους στόχους την Οδησσό και τη Ντνίπρο.

Στην Οδησσό, το στρατηγικής σημασίας λιμάνι της νότιας Ουκρανίας, ρωσικά drones έπληξαν πολυκατοικίες, ένα σχολείο και ένα νηπιαγωγείο. Από τις επιθέσεις τραυματίστηκαν ένα 11χρονο αγόρι και ένας 59χρονος άνδρας, όπως ανακοίνωσε μέσω Telegram ο Σερχίι Λισάκ, επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης.

Παράλληλα, στη Ντνίπρο, 9 άνθρωποι —ανάμεσά τους και ένα 10χρονο αγόρι— τραυματίστηκαν σε ρωσικά πυραυλικά πλήγματα, σύμφωνα με ανάρτηση του περιφερειάρχη Ολεξάντρ Χάνζα στην ίδια πλατφόρμα.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς επισημαίνει ότι δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα τους απολογισμούς που δημοσιοποιούνται από τις δύο πλευρές. Τόσο η Μόσχα όσο και το Κίεβο αρνούνται ότι στοχοποιούν εσκεμμένα αμάχους.